Godoy Cruz recibe a Estudiantes de Buenos Aires: hora, TV y probables formaciones

El Tomba acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva.

A solo 3 fechas del final el Expreso tiene 57 puntos, está a 5 del puntero Ferro (62).y se encuentra tercero en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido .

Así llega Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Buenos Aires viene de ganarle al Deportivo Morón, como local y se ubica 7mo con 48 unidades en los puestos del Reducido. El conjunto dirigido por Alfredo Grelak de los últimos cinco partidos que jugó ganó 4 y perdió uno.

En la primera rueda Godoy Cruz perdió con Estudiantes, como visitante, el pasado 30 de mayo. El equipo de Caseros superó al Tomba por 1 a 0. El gol lo hizo Ezequiel Almirón.

Probables formaciones de Godoy Cruz y Estudiantes de Caseros: