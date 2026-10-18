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Godoy Cruz recibe a Estudiantes de Buenos Aires: hora, TV y probables formaciones

Godoy Cruz juega ante Estudiantes de Buenos Aires, en el Gambarte, este domingo desde las 18 por la fecha 34, en un partido clave por la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz juega este domingo ante Estudiantes de Buenos Aires, en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz juega este domingo ante Estudiantes de Buenos Aires, en el Feliciano Gambarte.

Este domingo Godoy Cruz jugará un partido clave para sus aspiraciones en el torneo de la Primera Nacional ante Estudiantes de Buenos Aires, por la fecha 34. El choque, que corresponde a la Zona A, se disputará este domingo desde las 18 y tendrá como escenario el estadio Feliciano Gambarte.

El Tomba tendr&aacute; una nueva presentaci&oacute;n en el Gambarte.

El Tomba tendrá una nueva presentación en el Gambarte.

Fabrizio Llobet será el árbitro del partido, que contará con la transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Tomba viene de empatar sin goles ante All Boys, en Floresta, en un partido polémico. El equipo dirigido por Pablo De Muner, buscará ganar para acercarse al líder Ferro.

El Tomba acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva.

A solo 3 fechas del final el Expreso tiene 57 puntos, está a 5 del puntero Ferro (62).y se encuentra tercero en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido .

Así llega Estudiantes de Buenos Aires

Estudiantes de Buenos Aires viene de ganarle al Deportivo Morón, como local y se ubica 7mo con 48 unidades en los puestos del Reducido. El conjunto dirigido por Alfredo Grelak de los últimos cinco partidos que jugó ganó 4 y perdió uno.

En la primera rueda Godoy Cruz perdió con Estudiantes, como visitante, el pasado 30 de mayo. El equipo de Caseros superó al Tomba por 1 a 0. El gol lo hizo Ezequiel Almirón.

Probables formaciones de Godoy Cruz y Estudiantes de Caseros:

  • Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta o Lucas Arce, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine o Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus y Rodrigo Fernández; Sebastián Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
  • Estudiantes de Buenos Aires: Juan Manuel Lungarzo; Facundo Ardiles, Martín Albarracín, Jorge Benítez y Nicolás Caro Torres; Franco Quinteros, Rodrigo Melo, Federico Sena y Enzo Acosta; Ian Vera y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.
  • Estadio: Feliciano Gambarte.
  • Árbitro: Fabrizio Llobet.
  • Hora: 18.

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