Godoy Cruz recibe a Estudiantes de Buenos Aires: hora, TV y probables formaciones

El Tomba acumula una racha de 7 partidos sin perder, con 5 triunfos y 2 empates. En el Feliciano Gambarte lleva tres victorias en forma consecutiva.
A solo 3 fechas del final el Expreso tiene 57 puntos, está a 5 del puntero Ferro (62).y se encuentra tercero en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.
Godoy Cruz ya tiene asegurado un lugar entre los 8 mejores que disputarán el Reducido .
Así llega Estudiantes de Buenos Aires
Estudiantes de Buenos Aires viene de ganarle al Deportivo Morón, como local y se ubica 7mo con 48 unidades en los puestos del Reducido. El conjunto dirigido por Alfredo Grelak de los últimos cinco partidos que jugó ganó 4 y perdió uno.
En la primera rueda Godoy Cruz perdió con Estudiantes, como visitante, el pasado 30 de mayo. El equipo de Caseros superó al Tomba por 1 a 0. El gol lo hizo Ezequiel Almirón.
Probables formaciones de Godoy Cruz y Estudiantes de Caseros:
- Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta o Lucas Arce, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine o Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus y Rodrigo Fernández; Sebastián Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
- Estudiantes de Buenos Aires: Juan Manuel Lungarzo; Facundo Ardiles, Martín Albarracín, Jorge Benítez y Nicolás Caro Torres; Franco Quinteros, Rodrigo Melo, Federico Sena y Enzo Acosta; Ian Vera y Darío Rostagno. DT: Alfredo Grelak.
- Estadio: Feliciano Gambarte.
- Árbitro: Fabrizio Llobet.
- Hora: 18.