Godoy Cruz viene de vencer a Los Andes 2 a 1, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Tomba, que está tercero en el campeonato con 56 unidades a 5 puntos del líder de la Zona A Ferro, debe jugar cuatro finales antes del Reducido.
El Expreso se ilusiona con el ascenso a Primera
¿Qué le queda a Godoy Cruz en la Primera Nacional antes del Reducido?
El Tomba está en alza en la Primera Nacional e intentará pelear por el primer puesto, a falta de cuatro fechas para el final de la fase regular
Con 12 puntos en juego, Godoy Cruz, el equipo dirigido por Pablo De Muner aún tiene chances matemáticas de ser primero y jugar la final por el ascenso, pero Ferro debe perder puntos.
Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional
El lunes 12 de octubre a las 19 el Expreso jugará con All Boys, en Floresta, por la fecha 33 del campeonato.
Después el Tomba debe recibir a Estudiantes de Caseros el sábado 17 de octubre, el 24 de octubre visitará a Mitre de Santiago del Estero y el 31 de este mes cerrará la fase clasificatoria jugando con Almirante Brown de local.
Godoy Cruz se ilusiona con el ascenso a Primera.