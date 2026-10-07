¿Qué le queda a Godoy Cruz en la Primera Nacional antes del Reducido?

Con 12 puntos en juego, Godoy Cruz, el equipo dirigido por Pablo De Muner aún tiene chances matemáticas de ser primero y jugar la final por el ascenso, pero Ferro debe perder puntos.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

El lunes 12 de octubre a las 19 el Expreso jugará con All Boys, en Floresta, por la fecha 33 del campeonato.