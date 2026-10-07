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El Expreso se ilusiona con el ascenso a Primera

¿Qué le queda a Godoy Cruz en la Primera Nacional antes del Reducido?

El Tomba está en alza en la Primera Nacional e intentará pelear por el primer puesto, a falta de cuatro fechas para el final de la fase regular

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]

Godoy Cruz viene de vencer a Los Andes 2 a 1, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Tomba, que está tercero en el campeonato con 56 unidades a 5 puntos del líder de la Zona A Ferro, debe jugar cuatro finales antes del Reducido.

Con 12 puntos en juego, Godoy Cruz, el equipo dirigido por Pablo De Muner aún tiene chances matemáticas de ser primero y jugar la final por el ascenso, pero Ferro debe perder puntos.

Lo que viene para Godoy Cruz en la Primera Nacional

El lunes 12 de octubre a las 19 el Expreso jugará con All Boys, en Floresta, por la fecha 33 del campeonato.

Después el Tomba debe recibir a Estudiantes de Caseros el sábado 17 de octubre, el 24 de octubre visitará a Mitre de Santiago del Estero y el 31 de este mes cerrará la fase clasificatoria jugando con Almirante Brown de local.

Godoy Cruz se ilusiona con el ascenso a Primera.

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