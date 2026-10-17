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FADEP perdió ante Atenas y quedó afuera de la Reválida del Torneo Federal A

FADEP perdió ante Atenas, en Río Cuarto, en el partido revancha de los 16avos de final de la Reválida del Federal A y quedó eliminado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP perdió ante Atenas, en Río Cuarto y quedó eliminado del Federal A.

FADEP perdió ante Atenas, en Río Cuarto y quedó eliminado del Federal A.

FADEP perdió 3 a 1 ante Atenas de Río Cuarto este sábado como visitante, en un encuentro que se disputó en el estadio 9 de Julio bajo el arbitraje de Lautaro Castañola. Con este resultado el equipo mendocino quedó eliminado por la desventaja deportiva (el equipo cordobés quedó mejor ubicado en el certamen), ya que en el global terminaron 3 a 3.

FADEP qued&oacute; eliminado ante Atenas por la desventaja deportiva.

FADEP quedó eliminado ante Atenas por la desventaja deportiva.

En el partido de ida el equipo de Russell había ganado 2 a 0 con el doblete de Matías Persia. Sin embargo, no pudo mantener esa ventaja.

Paulo Oballes a los 9’ del primer tiempo abrió el marcador para el conjunto de Río Cuarto, lo igualó Julián Pérez para el conjunto mendocino a los 12' de la segunda etapa. Alejo Mainero a los 31' y Martín Vera a los 36' sentenciaron la victoria para Atenas, la clasificación y la eliminación de FADEP.

En los primeros noventa minutos en Mendoza el equipo maipucino fue muy sólido y contundente. En esta revancha Fundación Amigos por el Deporte no jugó bien y perdió.

FADEP tras su ascenso quedó eliminado en esta instancia, pero el balance es muy positivo en esta primera experiencia en la categoría.

FADEP deber&aacute; pensar en el pr&oacute;ximo torneo Federal A tras su eliminaci&oacute;n.

FADEP deberá pensar en el próximo torneo Federal A tras su eliminación.

Ahora deberá planificar lo que viene para el año que viene.

La Síntesis:

Atenas de Río Cuarto: Francisco Herrera; Augusto Suárez, Agustín Arcando, Mauricio Mansilla y Valentín Duco; Matías Rosales, Ignacio Castro, Facundo Quiroga y Emiliano Gómez; Paulo Oballes y Alejo Mainero. DT: Pablo Durán.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Marcelo Perugini.

Goles: PT: 9' Oballes de penal (A), ST: 12' J. Pérez (F), 31' Mainero (A) y 36' Vera (A).

Estadio: Atenas.

Árbitro: Lautaro Castañola.

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