FADEP perdió ante Atenas y quedó afuera de la Reválida del Torneo Federal A

En los primeros noventa minutos en Mendoza el equipo maipucino fue muy sólido y contundente. En esta revancha Fundación Amigos por el Deporte no jugó bien y perdió.

FADEP tras su ascenso quedó eliminado en esta instancia, pero el balance es muy positivo en esta primera experiencia en la categoría.

FADEP deberá pensar en el próximo torneo Federal A tras su eliminación.

Ahora deberá planificar lo que viene para el año que viene.

La Síntesis:

Atenas de Río Cuarto: Francisco Herrera; Augusto Suárez, Agustín Arcando, Mauricio Mansilla y Valentín Duco; Matías Rosales, Ignacio Castro, Facundo Quiroga y Emiliano Gómez; Paulo Oballes y Alejo Mainero. DT: Pablo Durán.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Irribarren, Brayam Sosa, Federico Pérez; Julián Pérez, Lucas Ramírez, Diego Tonetto y Lautaro Taboada, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Marcelo Perugini.

Goles: PT: 9' Oballes de penal (A), ST: 12' J. Pérez (F), 31' Mainero (A) y 36' Vera (A).

Estadio: Atenas.

Árbitro: Lautaro Castañola.