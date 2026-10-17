Ahora nos volvimos a ilusionar: Argentina y Francia definen el Mundial de hockey sobre patines

El equipo de Paéz fue de menos a más: debutó perdiendo con Francia (su rival en la final) y después hilvanó victorias ante Angola, Chile (por fase de grupos), Italia (cuartos) y el mencionado duelo recontra picante contra los ibéricos.

Algo se fue construyendo a lo largo del certamen, mientras la jerarquía de los rivales subía el nivel de dificultad. La azzurra en cuartos fue una medida importante que el equipo sorteó sólidamente con un 4 a 1 letal y el verdadero golpe sobre la mesa fue tirarle la corona al vigente monarca ecuménico.

Los puntos altos son varios, en una camada que ya tiene varios torneos en el lomo: la seguridad de Conti Acevedo (por lejos, el mejor arquero del certamen), la guía del capitán Lucas Ordóñez, el desparpajo de Rampulla, el liderazgo de Nolito Romero, la experiencia de Mena y el recambio en modo auxilio de Bridge y Platero.

Párrafo aparte para los dos nuestros: el goleador Lucas Martínez (cuatro tantos en el certamen) y la polenta de un siempre rendidor Facundo Navarro (también con su cuota en el arco rival).

Es casi una picardía llevar todo al terreno del fútbol, de hecho casi que no tiene sentido. Por eso es mejor decir que la Selección argentina le ganó a España (el que más títulos tiene si de Mundiales hablamos) y ahora va por Francia (el único rival que le ganó hasta el momento), dos rivales de alto rango si de hockey sobre patines hablamos.

Desde las 19 y con transmisión de Canal 7 Mendoza, el deporte que más títulos ecuménicos le aportó a nuestro país va por una nueva gesta. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.