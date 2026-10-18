Quiénes pueden reemplazar al Dibu Martínez en la Selección argentina por su dura lesión

En ese escenario emergen tres nombres habituales en el radar del cuerpo técnico como Gerónimo Rulli, Juan Musso y la aparición de Santiago Beltrán, a los que se suma la firme alternativa de Walter Benítez, quien ya formó parte de los planes del entrenador de Pujato y atraviesa un presente con marcado rodaje.

Gerónimo Rulli espera su oportunidad para ocupar el arco del Dibu Martínez.

Los posibles reemplazantes del Dibu Martínez

En la escala de prioridades, Gerónimo Rulli asoma como el sustituto natural del marplatense. El arquero de 34 años, formado futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, viene de sumar minutos sobre el cierre de la goleada 7 a 0 frente a Burkina Faso en el Monumental y ya había sido titular en la previa del Mundial durante el triunfo 3-0 ante Islandia.

No obstante, su gran obstáculo es la falta de continuidad: desde su llegada al Manchester City en el último libro de pases, apenas atajó en una oportunidad (el 5-0 ante Norwich City por la Copa de la Liga el 17 de septiembre).

Una realidad similar afronta Juan Musso en las filas del Atlético de Madrid. El arquero surgido de Racing Club, de 32 años, todavía no sumó minutos en la presente temporada bajo las órdenes de Diego Simeone.

En la vereda opuesta respecto al ritmo de competencia aparece Walter Benítez, quien se consolidó como una opción de peso para regresar a la nómina albiceleste.

Walter Benítez podría reemplazar al Dibu Martínez.

El chaqueño de 33 años, con pasado en Quilmes, Niza y PSV, aprovechó la lesión de Dean Henderson para afirmarse como titular en el Crystal Palace inglés.

Gracias a seis titularidades consecutivas y tres vallas invictas en la Premier League, el portero que integró la preselección de 55 nombres antes de la última Copa del Mundo suma argumentos concretos para ganar consideración.

Santiago Beltrán: el recambio generacional y la mirada a futuro

En el ámbito local, la alternativa de mayor proyección descansa en Santiago Beltrán. Con apenas 22 años, el joven guardavallas asumió la exigente responsabilidad de adueñarse del arco de River Plate tras la partida de Franco Armani, acumulando una importante cantidad de partidos como titular, más allá de que en los últimos compromisos afrontó algunos cuestionamientos por parte de los simpatizantes millonarios.

Pese a su corta edad, el juvenil ya conoce de cerca la dinámica del plantel mayor de la Selección. Durante el último certamen ecuménico, integró la delegación nacional por precaución ante un problema que arrastraba Martínez en su mano, amparado en el reglamento de la FIFA que habilita el recambio de arqueros por motivos médicos. Si bien regresó al país una vez constatada la recuperación de Dibu, aquel episodio evidenció la alta estima que le guarda el cuerpo técnico pensando en el recambio.

Los amistosos ante el conjunto charrúa y el combinado tico se presentan como un banco de pruebas fundamental para determinar quién tomará la posta del arco argentino. Entre la trayectoria de Rulli y Musso, la regularidad de Benítez en suelo británico y el salto generacional de Beltrán, Scaloni deberá sopesar actualidad deportiva frente a conocimiento del grupo para resolver el dilema de cara al cierre del año.