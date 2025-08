"Estuvo la buena predisposición de ambos para poder salir y yo poder buscar un lugar donde tener continuidad, saber que me querían y que me daban el lugar que yo quería. En Estudiantes lo encontré, es un club en el que ya estuve, le tengo muchísimo cariño y aprecio. Me tiene feliz estar ahí", sumó el zaguero.

Sobre qué habló con Gallardo, reveló: "Fue una charla en la que Marcelo me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba, el sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Le agradecí y hoy en día me encuentro en Estudiantes".

"Cuando me fui en la primera etapa no me fui del mejor River que uno soñó de chiquito. Uno de los sueños que tenía era volver y ser campeón, como protagonista. Lo logré, lo cumplí. Había vuelto por dos años y tuve para volver a irme pero elegí quedarme porque estaba feliz", sentencio González Pirez.