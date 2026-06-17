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Tras la limpieza, River abrochó a su segundo refuerzo: quién es Mauro Arambarri

Luego de dar a conocer los 11 futbolistas que son prescindibles en River, Eduardo Coudet abrochó a su segundo refuerzo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mauro Arambarri se convirtió en el segundo refuerzo de River.

Mauro Arambarri se convirtió en el segundo refuerzo de River.

River puso primera y acelera a fondo. Este miércoles 17 de junio, el Millonario retornó formalmente a los trabajos de pretemporada pensando en el segundo semestre. La gran novedad pasó por la confirmación oficial de su nuevo refuerzo. El segundo detrás de Nicolás Otamendi.

Se trata de Mauro Arambarri quien ya es oficialmente jugador del elenco de Núñez. El mediocampista uruguayo selló su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución se adueñó del 100% de su pase, tras desembolsar una cifra cercana a los 6 millones de euros.

River - Nicolás Otamendi
Nicol&aacute;s Otamendi fue el primer refuerzo de River.

Nicolás Otamendi fue el primer refuerzo de River.

El mediocampista se sumará este jueves a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Coudet. Tras ausentarse en el primer día por terminar de pulir los detalles de su firma, formará parte de la delegación que viajará el viernes rumbo a Alicante, España. De esta manera será la única cara nueva a disposición, ya que Otamendi se sumará post Mundial 2026.

Quién es Mauro Arambarri, el nuevo refuerzo de River

Arambarri es, ante todo, un futbolista de época para el Getafe de España. Tras formarse en Defensor Sporting y tener un breve paso por el Girondins de Burdeos, el nacido en Salto llegó al conjunto azulón en 2017 y se marchó como una auténtica leyenda, ubicándose en el selecto top four de jugadores con más partidos en la historia de la institución.

En Madrid mutó de ser un clásico volante de contención y corte a transformarse en un mediocampista total, lo que terminó por convencer al mundo River para contratar sus servicios de cara al segundo semestre de la temporada.

Hoy en día, Arambarri responde a la perfección al prototipo del volante denominado 'Box to Box': un todoterreno con un despliegue físico formidable, capaz de adueñarse del círculo central en soledad, pero con una tremenda facilidad para romper líneas y pisar el área rival.

Mauro Arambarri

A pesar de su 1,75 m de altura posee un notable juego aéreo y un remate de media distancia sumamente potente y preciso, cualidades que lo llevaron a gritar 19 goles en Europa.

Su última temporada en el fútbol español ratifica su vigencia absoluta: disputó 37 de los 38 partidos del campeonato, liderando a un Getafe que abrochó la clasificación a copas internacionales.

Aguerrido, intenso y con buen manejo de la pelota parada, Arambarri llega a Núñez para ofrecerle a Coudet una variante de jerarquía internacional y aportarle una dosis de carácter y dinámica a una zona donde Aníbal Moreno y Fausto Vera necesitaban competencia directa.

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