Tras la limpieza, River abrochó a su segundo refuerzo: quién es Mauro Arambarri

Quién es Mauro Arambarri, el nuevo refuerzo de River

Arambarri es, ante todo, un futbolista de época para el Getafe de España. Tras formarse en Defensor Sporting y tener un breve paso por el Girondins de Burdeos, el nacido en Salto llegó al conjunto azulón en 2017 y se marchó como una auténtica leyenda, ubicándose en el selecto top four de jugadores con más partidos en la historia de la institución.

En Madrid mutó de ser un clásico volante de contención y corte a transformarse en un mediocampista total, lo que terminó por convencer al mundo River para contratar sus servicios de cara al segundo semestre de la temporada.

Hoy en día, Arambarri responde a la perfección al prototipo del volante denominado 'Box to Box': un todoterreno con un despliegue físico formidable, capaz de adueñarse del círculo central en soledad, pero con una tremenda facilidad para romper líneas y pisar el área rival.

Mauro Arambarri

A pesar de su 1,75 m de altura posee un notable juego aéreo y un remate de media distancia sumamente potente y preciso, cualidades que lo llevaron a gritar 19 goles en Europa.

Su última temporada en el fútbol español ratifica su vigencia absoluta: disputó 37 de los 38 partidos del campeonato, liderando a un Getafe que abrochó la clasificación a copas internacionales.

Aguerrido, intenso y con buen manejo de la pelota parada, Arambarri llega a Núñez para ofrecerle a Coudet una variante de jerarquía internacional y aportarle una dosis de carácter y dinámica a una zona donde Aníbal Moreno y Fausto Vera necesitaban competencia directa.