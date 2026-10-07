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tras la despedida del 10

Tras la despedida de Messi, Scaloni sembró esperanza sobre su continuidad en la Selección argentina

Lionel Scaloni se refirió a su continuidad en la Selección argentina y le dedicó unas sentidas palabras a Messi. "Futbolista irrepetible".

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Scaloni se refirió a su continuidad en la Selección argentina y le dedicó unas palabras a Messi.

Lionel Scaloni se refirió a su continuidad en la Selección argentina y le dedicó unas palabras a Messi.

Luego de una noche inolvidable en el Monumental por la despedida de Messi, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y, dejando un rato las emociones de lado, se refirió a su continuidad en la Selección argentina y le dedicó unas sentidas palabras al 10.

Tras una jornada muy significativa, el DT de la Albiceleste se refirió a su contrato que finaliza en diciembre de este año.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su continuidad en conferencia de prensa

Luego del cierre del ciclo Messi en la Selección argentina, la incertidumbre sobre la continuidad de la era Scaloni volvió a ponerse sobre la mesa y el DT respondió al respecto, en conferencia de prensa, tras la despedida del 10.

El contrato de Lionel Scaloni vence a fin de año y, desde hace un tiempo, la AFA trabaja en la renovación de cara al próximo Mundial. Si bien aún no hay nada confirmado, el entrenador Albiceleste encendió una luz de esperanza para que la negociación llegue a buen puerto. "Si todo va bien, seguiré siendo entrenador de la Selección", señaló el actual DT. Aunque puntualizó que todavía no hay mayores "novedades".

La vida de la Selección argentina post Messi

En otro apartado, Lionel Scaloni respondió lo inevitable: cómo será la etapa de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi. "Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven y nueva".

"La sensación de tener a él de tu lado es inigualable, es muy difícil de compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo. Es inigualable, por más equipo que podamos rearmar. Podemos armar un gran equipo con nuevo chicos que van apareciendo pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él", agregó el entrenador de la Selección argentina.

"El legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente", sentenció Scaloni.

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