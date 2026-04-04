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TRAGEDIA

Tragedia en Perú: Un banderazo con incidentes en Alianza Lima terminó con un muerto y 60 heridos

En un banderazo en el estadio de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario de Lima, derivó en un incidente en una tribuna donde murió un hincha

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Un banderazo organizado por hinchas del Alianza Lima derivó en trágicos incidentes con un muerto y más de medio centenar de heridos.

Un banderazo organizado por hinchas del Alianza Lima derivó en trágicos incidentes con un muerto y más de medio centenar de heridos.

El fútbol de Sudamérica volvió a tener una noche trágica e inexplicable. Un banderazo de los hinchas de Alianza Lima, en la previa al clásico de este sábado contra Universitario derivó este viernes por la noche en un confuso episodio donde perdió la vida una persona y otras 60 resultaron heridas.

Con explicaciones contradictorias de fuentes oficiales, los incidentes ocurrieron en el estadio Alejandro Villanueva -Matute- de Alianza Lima, mientras el plantel entrenaba para el clásico contra Universitario de Lima, por la fecha 9 del Torneo Apertura, terminó en tragedia. Testigos en el lugar, y algunas publicaciones en redes sociales, explican que todo habría sucedido por un tumulto y corridas en la tribuna Sur, derivado de un enfrentamiento entre parcialidades internas.

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Escenas de horror si vieron en el estadio de Alianza Lima, en lo que hab&iacute;a comenzado siendo una fiesta.

Escenas de horror si vieron en el estadio de Alianza Lima, en lo que había comenzado siendo una fiesta.

Explicaciones contradictorias desde Alianza Lima y fuentes oficiales

El hecho presenta un choque de testimonios: mientras que el Ministerio de Salud de Perú informó que el hecho se debió al “colapso de una estructura”, más precisamente un muro, en el estadio limeño, el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales.

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El comunicado del Club Alianza Lima

Sin buscar culpables y asegurando su colaboración con las autoridades, en sus redes sociales oficiales el Club Alianza Lima ratificó: "el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo", para sentenciar comprometiéndose a continuar actualizando con toda la información posible sobre el tema.

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Algunos asistentes afirman el evento que no contaba con fuerzas de seguridad.

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Un primer informe fue emitido por el Ministerio de Salud, afirmando que la caída de una pared en el estadio generó el lamentable suceso, aunque el brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, desmintió el comunicado.

Pajuelo afirmó que no se encontró daño estructural ni "ninguna pared que se haya caído", afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de "fortuita", y encontrando responsables entre la gente: "la barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores".

El triste recuerdo de incidentes: La tragedia de Lima en 1964 y la Puerta 12

El fútbol de Perú vuelve a enlutarse, y este incidente trae a la memoria a aquel fatídico 24 de mayo de 1964, cuando jugaron un clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio la selección peruana y su par de Argentina. Un gol anulado a los locales a último momento, y cuando perdía 1 a 0, derivó en la más grande tragedia que se recuerde en el fútbol mundial.

Aquella tarde murieron 328 personas y 500 resultaron heridas, en su mayoría aplastada por las avalanchas en las tribunas cuando la policía local reprimió con gases lacrimógenos.

En nuestro país se recuerda también la llamada Tragedia de la puerta 12 ocurrida en el estadio de River, el 23 de junio de 1968. Allí murieron -según cifras oficiales- de más de 70 personas, con un promedio de edad de 19 años, y terminaron heridas más de 200. Testigos presenciales, sin embargo, hablan de cerca de 200 muertos.

Al igual que en Lima, los incidentes comenzaron en las tribunas, y la represión con gases derivó en una estampida de hinchas visitantes, que se agolparon en aquella puerta 12, que estaba cerrada, y la avalancha provocó las muertes por aplastamiento.

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