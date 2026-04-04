Tragedia en Perú: Un banderazo con incidentes en Alianza Lima terminó con un muerto y 60 heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2040262982588940550&partner=&hide_thread=false | Un testigo en el estadio de Alianza Lima señala que el accidente se originó por pelea entre los hinchas del mismo equipo dando como resultado 1 muerto y 47 heridos. pic.twitter.com/ynAfRxpSSC — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026

El comunicado del Club Alianza Lima

Sin buscar culpables y asegurando su colaboración con las autoridades, en sus redes sociales oficiales el Club Alianza Lima ratificó: "el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo", para sentenciar comprometiéndose a continuar actualizando con toda la información posible sobre el tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubALoficial/status/2040247076752118090&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/PytWZAwqhn — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 4, 2026

Algunos asistentes afirman el evento que no contaba con fuerzas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gsasoficial/status/2040247258856202356&partner=&hide_thread=false | Momentos previos al trágico accidente en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), que dejó un hincha fallecido durante el banderazo del Club Alianza Lima, en la antesala del duelo frente a Universitario de Deportes. pic.twitter.com/OzxxhmHjzV — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) April 4, 2026

Un primer informe fue emitido por el Ministerio de Salud, afirmando que la caída de una pared en el estadio generó el lamentable suceso, aunque el brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, desmintió el comunicado.

Pajuelo afirmó que no se encontró daño estructural ni "ninguna pared que se haya caído", afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de "fortuita", y encontrando responsables entre la gente: "la barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores".

El triste recuerdo de incidentes: La tragedia de Lima en 1964 y la Puerta 12

El fútbol de Perú vuelve a enlutarse, y este incidente trae a la memoria a aquel fatídico 24 de mayo de 1964, cuando jugaron un clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio la selección peruana y su par de Argentina. Un gol anulado a los locales a último momento, y cuando perdía 1 a 0, derivó en la más grande tragedia que se recuerde en el fútbol mundial.

Aquella tarde murieron 328 personas y 500 resultaron heridas, en su mayoría aplastada por las avalanchas en las tribunas cuando la policía local reprimió con gases lacrimógenos.

En nuestro país se recuerda también la llamada Tragedia de la puerta 12 ocurrida en el estadio de River, el 23 de junio de 1968. Allí murieron -según cifras oficiales- de más de 70 personas, con un promedio de edad de 19 años, y terminaron heridas más de 200. Testigos presenciales, sin embargo, hablan de cerca de 200 muertos.

Al igual que en Lima, los incidentes comenzaron en las tribunas, y la represión con gases derivó en una estampida de hinchas visitantes, que se agolparon en aquella puerta 12, que estaba cerrada, y la avalancha provocó las muertes por aplastamiento.