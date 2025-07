Toti Pasman fue lapidario con Keylor Navas tras su salida de Newell's y lo tildó de "escaparse como una..."

El periodista argentino Toti Pasman comenzó su mensaje fiel a su estilo y pegando fuerte: "Lo que hizo Navas, lo que hizo Navas fue usar a Newell's para salir del retiro, salir de la inactividad, venir a un fútbol competitivo, que tiene buena prensa, que tiene buen marketing, como es el fútbol argentino".

Y en su mensaje continúo lapidario: "Demostrar que todavía estás entero, demostrar que no eres un ex jugador, rendir y a los seis meses hacer esto que le hace Keylor Navas a Newell's para escaparse.. iba a decir como una rata...la verdad que no se hace".

El periodista manifestó que era fundamental que el arquero debería haber finalizado su contrato en tiempo y forma: "Keylor Navas debió cumplir su compromiso con Newell's porque la verdad, la imagen que queda es de sí, un arquerazo, campeón de la Champions con el Real Madrid pero que vino acá nada más como trampolín para volver a un fútbol que le pague más: el mexicano, Pumas, conseguir un mejor contrato y Newell's si te he visto, no me acuerdo.

Newell's anunció la salida de Keylor Navas

El conjunto rosarino explicó en un comunicado que "el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México".

"Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables", manifestaron en sus redes sociales.

Comunicado de Newell`s El comunicado del conjunto rosarino.

En un anuncio en sus redes sociales, el equipo rosarino confirmó que el arquero costarricense se sumará a Pumas de México; en el comunicado detalla: "El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de 1.900.000 de dólares, más 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los 2.000.000″.