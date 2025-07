Keylor Navas se despidió de Newell's tras su polémica salida rumbo a México: "Me voy con la frente en alto"

"Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total", dijo Navas tras no haber estado ni en el banco de suplentes en las dos primeras fechas del Torneo Clausura.

keylor1.jpg

Keylor, con pasado en Real Madrid y PSG, entre otros clubes, llegó a Rosario en los días previos al comienzo del Clausura y con la clara intención de irse al León de México: "Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado. Por eso agradezco profundamente a cada club que se interesó en mí, que vio más allá del ruido y confió en mi trayectoria y compromiso".