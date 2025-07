Desde Costa Rica, su país de origen, se informó que Navas aceptó su salida de Newell's Old Boys y convertirse en el nuevo arquero de los Pumas de la UNAM, marcando uno de los fichajes más importantes del fútbol de la Liga MX.

Keylor Navas se va de Newell's Old Boys a México

La estrella costarricense, conocida por sus destacadas actuaciones en Europa, dejará Newell's Old Boys luego de duras negociaciones entre los clubes. En el partido de este domingo, entre la Lepra rosarina y Banfield -derrota por 1-2-, en la entrada en calor la parcialidad rosarina le recriminó más compromiso. Finalmente, el entrenador Fabbiani no lo tuvo en cuenta, como castigo por no venir en la primera fecha a Mendoza a jugar contra Independiente Rivadavia.