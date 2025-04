Torneo Apertura: las posiciones tras las victorias de Newell's y Platense que completaron la penúltima fecha

Augusto Schott ilusionó a Talleres, pero Guido Mainero y Ronaldo Martínez lo dieron vuelta para el Calamar.

La lucha por la clasificación en el Torneo Apertura

En la Zona A ya hay 7 clasificados que son Boca (32), Argentinos (30), Huracán (27), Tigre (26), Racing (25), Independiente Rivadavia (24) y Barracas Central (23), pero aún pueden modificarse las posiciones finales, mientras que Estudiantes (21), Newell's (19), Defensa y Justicia (19) y Central Córdoba (18) son los que tienen chances de adueñarse de la última plaza. Por eso la expectativa estará puesta en los partidos del viernes a las 15.30.

En la Zona B los que ya están adentro son Rosario Central (32), Independiente (29 y un partido pendiente), River (28), San Lorenzo (26), Platense (23), Deportivo Riestra (21) y Lanús (20), mientras que Godoy Cruz (17), Instituto (15), Sarmiento (14) y Vélez (14) aspiran a la última plaza. La definición de esta zona será el sábado a las 16.

Los cruces, faltando una fecha, serían: Rosario Central vs. Estudiantes, Independiente vs. Barracas Central, River vs. Independiente Rivadavia, San Lorenzo vs. Racing, Tigre vs. Platense, Huracán vs. Deportivo Riestra, Argentinos Juniors vs. Lanús y Boca vs. Godoy Cruz.

La última fecha del Torneo Apertura

