Todos los detalles de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera con Messi y Cristiano Ronaldo

Esto indica que los compromisos futbolísticos del Xeneize se extenderán hasta principios o mediados de diciembre, por lo que la despedida tendrá que realizarse a partir del 20, siendo el 19 el día elegido para disputarse el Trofeo de Campeones en Córdoba.

Además de la agenda deportiva, Carlos Tevez no quiere que su partido homenaje se vea eclipsada por cuestiones políticas del Mundo Xeneize ya que los candidatos se encontrarán en plena carrera electoral.

Carlos Tevez es uno de los grandes ídolos de la historia de Boca.

Carlos Tevez tiene el sueño de juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La gran atracción que amenaza con paralizar el mapa deportivo mundial en La Boca será el intento de reunir a dos gigantes de la disciplina.

El propio Tevez se encargará de extender la invitación personal tanto a Lionel Messi como a Cristiano Ronaldo, atacantes con los que compartió vestuario y gloriosos momentos en distintas etapas de su extensa carrera profesional.

La meta del ex delantero radica en que ambas figuras no solo asistan a la velada, sino que conformen la dupla de ataque del combinado "Resto del Mundo".

Esta alineación repleta de figuras internacionales tendría como rival al emblemático Boca campeón del mundo de 2003 liderado por Carlos Bianchi, aquel histórico plantel que superó al Milan en los penales durante la Copa Intercontinental.

Carlos Tevez tendrá su despedida frente al público de Boca y de los amantes del fútbol.

Los posibles invitados a la despedida de Carlos Tevez

Del Mundo Boca:

Martín Palermo.

Guillermo Barros Schelotto.

El Pato Abbondanzieri.

Sebastián Battaglia.

Pedro Iarley.

El Flaco Schiavi.

Nicolás Burdisso.

Carlos Bianchi.

Juan Román Riquelme.

Leandro Paredes.

Wanchope Ábila.

Daniel Osvaldo.

Daniele De Rossi.

Edwin Cardona.

De la Selección argentina:

Kun Agüero.

Gonzalo Higuaín.

Javier Mascherano.

Fernando Gago.

Gabriel Heinze.

Ángel Di María.

Kily González.

Maxi Rodríguez.

Pocho Lavezzi.

Estrellas mundiales internacionales:

Gianluigi Buffon.

Andrea Pirlo.

Giorgio Chiellini.

Patrice Evra.

Paul Pogba.

Edwin van der Sar.

Park Ji-Sung.

Rio Ferdinand.

Paul Scholes.

Wayne Rooney.

Fuera del plano futbolístico: