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Sheyko Studer tras el debut de Independiente Rivadavia en la Libertadores: "Es un hecho histórico para el club"

Independiente Rivadavia tuvo su debut en la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar por 1 a 0, en el Malvinas Argentinas. El defensor azul Sheyko Studer opinó sobre ese hecho histórico

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Sheyko Studer celebra con sus compañeros el triunfazo azul

Sheyko Studer celebra con sus compañeros el triunfazo azul

Independiente Rivadavia debutó en la Copa Libertadores el martes pasado en el triunfo por 1 a 0 sobre Bolívar de Bolivia, en el Malvinas Argentinas, por el Grupo C del certamen continental. El defensor azul Sheyko Studer opinó sobre ese hecho histórico que se dio ante la presencia de los hinchas azules.

"Es un hecho histórico para el club, para muchos es la primera vez que competimos en este tipo de torneos", le dijo Studer a la prensa tras la victoria de Independiente Rivadavia en una linda noche mendocina.

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Studer festeja con sus compa&ntilde;eros de la Lepra. Independiente Rivadavia tuvo el mejor debut en la Copa Libertadores.

Studer festeja con sus compañeros de la Lepra. Independiente Rivadavia tuvo el mejor debut en la Copa Libertadores.

El marcador central, uno de los jugadores más regulares en el conjunto dirigido por Alfredo Berti, fue consultado por el gol azul ante los bolivianos, ya que hubo una gran definición de Matías Fernández, pero para la Conmebol el tanto fue en contra del arquero Carlos Lampe. "Fue gol de Fernández, qué duda queda", dijo Studer.

Posteriormente el jugador no quiso hablar del próximo partido que tendrá el Leproso en la Copa al decir: "Primero pensamos en Argentinos Juniors, con quien jugamos el sábado y es un rival muy duro; tenemos que seguir compitiendo como lo venimos haciendo. Después pensaremos en Fluminense".

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"Quiero agradecerles a los hinchas por el apoyo de siempre, por venir un día de semana como hoy a alentarnos", cerró el futbolista tras referirse a los seguidores de la Lepra.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Bolívar, el elenco azul recibirá a Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El partido se jugará el próximo sábado a las 15.30.

Y por la Copa Libertadores los dirigidos por Alfredo Berti visitarán a Fluminense de Brasil el miércoles 15 de abril a las 21.30.

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