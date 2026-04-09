Sheyko Studer tras el debut de Independiente Rivadavia en la Libertadores: "Es un hecho histórico para el club"

Posteriormente el jugador no quiso hablar del próximo partido que tendrá el Leproso en la Copa al decir: "Primero pensamos en Argentinos Juniors, con quien jugamos el sábado y es un rival muy duro; tenemos que seguir compitiendo como lo venimos haciendo. Después pensaremos en Fluminense".

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"Quiero agradecerles a los hinchas por el apoyo de siempre, por venir un día de semana como hoy a alentarnos", cerró el futbolista tras referirse a los seguidores de la Lepra.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Bolívar, el elenco azul recibirá a Argentinos Juniors, por la fecha 14 del Torneo Apertura. El partido se jugará el próximo sábado a las 15.30.

Y por la Copa Libertadores los dirigidos por Alfredo Berti visitarán a Fluminense de Brasil el miércoles 15 de abril a las 21.30.