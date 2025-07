Lionel Messi, uno de los primeros seleccionados y candidato a portar la cinta de capitán de su equipo, finalmente no jugará el encuentro. Pese a las especulaciones de las últimas horas, el 10 brillará por su ausencia.

¿El motivo? La decisión del futbolista de Inter Miami se debe a que tendrá descanso luego de una exhaustiva seguidilla de partidos en el último tiempo. Sumando los de la Selección argentina y las Garzas, acumula 17 encuentros al hilo completando los 90 minutos.

Messi Lionel Messi completó los 90 minutos en sus últimos 17 partidos.

Tras la eliminación del equipo del Mundial de Clubes, afrontó cinco compromisos en los últimos 14 días:

5/7 - 4-1 vs. CF Montréal

9/7 - 2-1 vs. New England Revolution

12/7 - 2-1 vs. Nashville SC

16/7 - 0-3 vs. FC Cincinnati

19/7 - 5-1 vs. New York Red Bulls

Si bien actualmente Lionel Messi no está lesionado, su ausencia en el All-Star Game se debe precisamente a evitar cualquier tipo de problemas físicos. Ahora, la MLS determinará si sanciona o no al campeón del mundo, ya que el reglamento explica que aquel jugador que no dispute el Juego de Estrellas será suspendido por una fecha en el torneo local.