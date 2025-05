"Por lo menos, terminamos con una etapa de 15 días que fueron tremendos porque se juntaron todas las cosas: el presidente no renunció, renunció el vicepresidente primero y eso entorpece toda la gestión y yo que entre como vocal séptimo término en este cargo. Cosas que si el presidente hubiera facilitado si renunciaba de movida", sumó el directivo de San Lorenzo.

Sobre lo que debería haber hecho Moretti, no dudó: "Moretti tiene que renunciar porque tiene la peor condena, que es la social. Este club no te perdona y pensar que puede volver después de lo que pasó sería una locura y el hecho de no renunciar es hacerle más daño todavía. Como gobierno tenemos que seguir los caminos del estatuto y ocuparnos del club".

¡JULIO LOPARDO QUEDA A CARGO DE SAN LORENZO!



El nuevo encargado del club de Boedo dejó varios títulos en su confirmación como mandamás de la institución: "LA SITUACIÓN DE SAN LORENZO ES MUY DIFÍCIL, ME DA PENA LO QUE ESTAMOS VIVIENDO EN EL CLUB, ENTRÉ COMO VOCAL SÉPTIMO Y…

A la hora de dar detalles sobre el presente de San Lorenzo, explicó: "La situación del club es muy difícil y la enfrentaré con la ilusión de transitar este tiempo, que creo que va a ser hasta las próximas elecciones porque hay de las que no se puede volver que pasaron, y seria para mi maravilloso entregar un club mejor de lo que está ahora y que venga un nuevo gobierno para que de una vez por todo se termine con una gestión como corresponde".

Para finalizar, Lopardo se refirió a la charla que mantuvo con Chiqui Tapia: "Hablamos de San Lorenzo, él estaba muy preocupado con la situación del club. Dijimos que íbamos a esperar hasta hoy. Me voy a comunicar para trabajar mano a mano con la AFA".