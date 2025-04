"Estoy muy tranquila porque sé lo que hice, lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera. Es una donación para San Lorenzo", expresó la mujer en medio de su charla ante los micrófonos de TyC Sports.

"Cuando mi hijo llega a jugar a San Lorenzo vi el estado en el que se encontraban las canchas, los vestuarios y demás. Entre gente que somos muy fanáticos de San Lorenzo hicimos una donación. Hicimos otra para el césped este año y prontamente haremos otra".

"HUBO DOS DONACIONES Y VA A HABER UNA TERCERA"



María José Scottini, la mujer que le dio los 25 mil dólares a Marcelo Moretti, habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió al escándalo donde se le atribuye al presidente de San Lorenzo recibir una coima de ella para… pic.twitter.com/XBXrnEgtns — TyC Sports (@TyCSports) April 23, 2025

"Tengo pruebas de que fue una donación. Tengo el recibo. En qué la usaron, no sé. Yo lo dono para ciertas cosas y después ellos dispondrán. No fui más al club, no sé cómo está", respondió sobre si existían pruebas de lo que declaró.

Sobre el presente de su hijo, quien habría colgado los botines, la mujer sentenció: "Todo el año pasado se entrenó, ahora estudia Medicina, dejó de jugar al fútbol. Toda la vida se entrenó en Lanús, entrenaba con el hijo de Moretti y ninguno de los dos jugó en todo el año, ni siquiera el hijo de Moretti jugó".

Denunciaron a Marcelo Moretti ante el Tribunal de Disciplina

Como si fuera poco, el escándalo protagonizado por el presidente de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo. ¿Qué pasó? Dos integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la institución dieron el golpe sobre la mesa y aseguraron que no existe ningún tipo de prueba que acredite la presunta donación que habría ingresado a las arcas del club.

Mariano Lomolino y Miriam Peral, integrantes de la Comisión y quienes responden a la agrupación Por Amor a San Lorenzo (encabezada por Sergio Constantino), firmaron un documento que expresa que: "A los fines probatorios, y con motivo de poner a su disposición información que acredita el no ingreso en el rubro de donaciones de la suma de U$S 25.000, suma que habría recibido según los videos y declaraciones publicadas como supuesta donación".

Posteriormente, en diálogo con TyC Sports, la mujer alzó la voz: "El balance demuestra que no tuvimos ese ingreso como donación. Hay otros datos que, por cuestiones de confidencialidad no puedo brindar, pero sí puedo asegurar que ese dinero no estuvo blanqueado y que no se cumplió el procedimiento estatuario. Desde el inicio de esta gestión pedimos la rendición de cuenta y la vida financiera del club, algo que no estamos recibiendo. Por eso, el dictamen en su momento fue negativo con respecto al balance".

Para concluir en su descargo, Peral añadió que solicitan la renuncia de Marcelo Moretti al cargo de presidente de San Lorenzo y que se conozca el nombre de todos aquellos involucrados: "Encontrado responsable de los hechos que supuestamente ocurrieron, queremos que sea sancionado como corresponde él o quienes fueran responsables".

Los hinchas de San Lorenzo se autoconvocaron e insultaron a Marcelo Moretti

Durante la jornada de este miércoles, en la sede de Avenida La Plata, los hinchas de San Lorenzo dijeron presente. Por intermedio de una autoconvocatoria, exigieron la renuncia de Marcelo Moretti, quien se tomará licencia y aseguró que no está en sus planes dar un paso al costado del cargo.

LOS HINCHAS DE SAN LORENZO SE AUTOCONVOCARON EN LA SEDE DEL CLUB



Tras la acusación a Moretti de recibir coimas, los fanáticos del Ciclón cortaron Avenida La Plata para exigir la renuncia del presidente y expresar su disgusto con la gestión. pic.twitter.com/pBJX9IIktw — TyC Sports (@TyCSports) April 23, 2025

En horas de la mañana, el mandamás del Ciclón dio a conocer su toma de licencia con el fin de "ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen". Además, el mismo se encargó de comunicar que se autodenunció.