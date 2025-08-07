La Selección argentina suma un nuevo padre.

En las últimas semanas Julián Álvarez informó que será papá por primera vez junto a Emilia Ferrero, noticia que conmovió a todos al contar que tendrán un niño. Ahora fue el turno del anuncio de otro campeón del mundo del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina quien comunicó emocionado la hermosa revelación.

Se trata de Nahuel Molina quien junto a Bárbara Occhiuzzi serán padres por primera vez. Así lo comunicaron en sus redes sociales donde el lateral de la Selección argentina y del Atlético de Madrid expresó un tierno mensaje.

El defensor de la Selección argentina va a ser padre por primera vez.

El jugador de la Selección argentina será papá por primera vez

Nahuel Molina anunció que será papá y en el día del cumpleaños de Bárbara Occhiuzzi publicó en las redes sociales: "Hoy es tu cumpleaños, pero el mejor regalo me lo diste vos a mí. Estoy muy orgulloso de compartir esta vida con vos, te amo con todo mi corazón". El mensaje está acompañado con los emojis de un corazón, una mujer embarazada y estrellas, además, publicó una fotografía donde se encuentra abrazando a su pareja.

La publicación tiene más de 150 mil ‘me gusta’ y una infinidad de comentarios de seguidores del lateral derecho que juega en el Atlético de Madrid. Sus compañeros de la Selección argentina tampoco quisieron perderse ser parte del emotivo acontecimiento y también escribieron en la publicación de Instagram.

Fue así que Emiliano Dibu Martínez escribió "Felicitaciones, amigo", y también se sumaron al saludo Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Ángel Di María. Entre los mensajes de los seguidores se destacó uno del usuario Samueltorres7 que expresó "Lo que va a ser la categoría 2026 de la Selección", teniendo en cuenta la futura paternidad de la Araña con Ailén Cova y de Alexis Mac Allister con Emilia Ferrero.

Otro de los comentarios más simpáticos es el de la usuaria Valeaguero quien le reclamó: "Pero si sos mi novio Nahuel, ¿qué te pasa?", lo que generó muchos ‘me gusta’ y una serie de mensajes en esa sintonía.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi están felices.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi: una historia de amor

A principios de 2016 se conocieron Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi cuando el defensor argentino jugaba en Boca Juniors, la pareja comentó que ellos eran amigos en la adolescencia pero con los años la relación cambió para transformarse en una amorosa.

La pareja mantiene un perfil bajo, pero suelen mostrar en sus redes momentos importantes que comparten con sus seguidores. Bárbara lo acompaña desde sus inicios cuando debutó en Boca Juniors y luego fue cedido a Defensa y Justicia.

Entre los detalles románticos que tiene el lateral de 27 años se destaca que cada 14 de febrero y cada 6 de agosto, Molina le lleva flores a Bárbara: una para recordar el amor que supieron forjar desde sus inicios en el Boca Juniors, la otra para festejar el cumpleaños de ella.

En esta oportunidad el regalo fue especial ya que el jugador dio a conocer la noticia de la paternidad el cumpleaños de su pareja.

