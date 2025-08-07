La publicación tiene más de 150 mil ‘me gusta’ y una infinidad de comentarios de seguidores del lateral derecho que juega en el Atlético de Madrid. Sus compañeros de la Selección argentina tampoco quisieron perderse ser parte del emotivo acontecimiento y también escribieron en la publicación de Instagram.

Fue así que Emiliano Dibu Martínez escribió "Felicitaciones, amigo", y también se sumaron al saludo Julián Álvarez, Guido Rodríguez y Ángel Di María. Entre los mensajes de los seguidores se destacó uno del usuario Samueltorres7 que expresó "Lo que va a ser la categoría 2026 de la Selección", teniendo en cuenta la futura paternidad de la Araña con Ailén Cova y de Alexis Mac Allister con Emilia Ferrero.

Otro de los comentarios más simpáticos es el de la usuaria Valeaguero quien le reclamó: "Pero si sos mi novio Nahuel, ¿qué te pasa?", lo que generó muchos ‘me gusta’ y una serie de mensajes en esa sintonía.

Nahuel Molina va a ser papá Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi están felices.

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi: una historia de amor

A principios de 2016 se conocieron Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi cuando el defensor argentino jugaba en Boca Juniors, la pareja comentó que ellos eran amigos en la adolescencia pero con los años la relación cambió para transformarse en una amorosa.

La pareja mantiene un perfil bajo, pero suelen mostrar en sus redes momentos importantes que comparten con sus seguidores. Bárbara lo acompaña desde sus inicios cuando debutó en Boca Juniors y luego fue cedido a Defensa y Justicia.

Entre los detalles románticos que tiene el lateral de 27 años se destaca que cada 14 de febrero y cada 6 de agosto, Molina le lleva flores a Bárbara: una para recordar el amor que supieron forjar desde sus inicios en el Boca Juniors, la otra para festejar el cumpleaños de ella.

En esta oportunidad el regalo fue especial ya que el jugador dio a conocer la noticia de la paternidad el cumpleaños de su pareja.