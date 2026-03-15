River vs. Sarmiento por el Torneo Apertura

River va por su segundo triunfo en la era del Chacho Coudet enfrentando a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura,
River juega con Sarmiento de Junín, en el Monumental, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura
River va por su segundo triunfo en la era del Chacho Coudet enfrentando a Sarmiento de Junín, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura,
El elenco de Núñez busca una victoria que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), River lució en este encuentro los dorsales con la tipografía diseñada por Anna Vive.