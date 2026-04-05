Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez: la despedida de Argentinos Juniors

Además, desde el Bicho enviaron un sentido mensaje de despedida al jugador de 19 años, en el que resaltaron su identidad como "el semillero del mundo".
Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez
Luego que River confirmara que Tobías Ramírez es nuevo jugador del Millonario trascendió que habían pagado 3.5 millones de dólares por el 80% de la ficha; esto representa 5 millones de dólares, sin embargo Argentinos Juniors decidió informar cómo se había dado verdaderamente la negociación.
Es así que desde La Paternal indicaron que River compró el 50% del pase de Tobías Ramírez, por lo que desenvolvió 2,2 millones dólares; por lo tanto, los dos equipos estarán involucrados en caso que realice una posible venta en el futuro.
Además, el contrato detalla que el Millonario puede comprar un 30% más a cambio de 1.3 millones de dólares, aunque no indicaron publicamente cuándo es la fecha de vencimiento de ese ítem.
El defensor de 19 años utilizará la camiseta número 2, tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2029 y firmó una cláusula de rescición de 100 millones de dólares.
Argentinos Juniors despidió en las redes al defensor tras su paso a River
El Bicho fue el encargado de dar a conocer los pormenores del traspaso de Tobías Ramírez a River en el texto que acompañó un video donde se despiden del defensor.
En las imágenes se puede ver el crecimiento que tuvo Tobías Ramírez mientras participaba de las distintas categorías de Argentinos Juniors mientras se escucha la canción "Tan Lejos" de la banda uruguaya No te va a gustar.