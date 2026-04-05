Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez: la despedida de Argentinos Juniors

Es así que desde La Paternal indicaron que River compró el 50% del pase de Tobías Ramírez, por lo que desenvolvió 2,2 millones dólares; por lo tanto, los dos equipos estarán involucrados en caso que realice una posible venta en el futuro.

Tobías Ramírez - River Tobías Ramírez ya se entrena en River bajo las órdenes de Chacho Coudet.

Además, el contrato detalla que el Millonario puede comprar un 30% más a cambio de 1.3 millones de dólares, aunque no indicaron publicamente cuándo es la fecha de vencimiento de ese ítem.

El defensor de 19 años utilizará la camiseta número 2, tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2029 y firmó una cláusula de rescición de 100 millones de dólares.

Tobías Ramírez en River Ramírez pasó del "semillero del mundo" a River

Argentinos Juniors despidió en las redes al defensor tras su paso a River

El Bicho fue el encargado de dar a conocer los pormenores del traspaso de Tobías Ramírez a River en el texto que acompañó un video donde se despiden del defensor.

Embed #AAAJ Tobías Ramírez continuará su carrera en River: el club de Núñez adquirió el 50% de los derechos económicos del jugador y #ElSemilleroDelMundo se quedó con la otra mitad. ¡Éxitos, Tobi! pic.twitter.com/oG1tLnbrsd — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) April 5, 2026

En las imágenes se puede ver el crecimiento que tuvo Tobías Ramírez mientras participaba de las distintas categorías de Argentinos Juniors mientras se escucha la canción "Tan Lejos" de la banda uruguaya No te va a gustar.