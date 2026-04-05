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Una cifra millonaria

Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez: la despedida de Argentinos Juniors

El defensor de 19 años llegó a River tras salir del semillero de Argentinos Juniors convirtiéndose en el primer refuerzo del ciclo de Coudet

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Todos los detalles del contrato de Tobías Ramírez en River.

Todos los detalles del contrato de Tobías Ramírez en River.

Eduardo Coudet tiene a su primer refuerzo desde que es técnico de River Plate y eligió a un juvenil que surgió de la cantera de Argentinos Juniors: el defensor Tobías Ramírez. Ahora, con la firma estampada en el contrato, trascendieron detalles de la operación.

Además, desde el Bicho enviaron un sentido mensaje de despedida al jugador de 19 años, en el que resaltaron su identidad como "el semillero del mundo".

Tobías Ramírez
Ram&iacute;rez tuvo el recibimiento de sus compa&ntilde;eros en River.

Ramírez tuvo el recibimiento de sus compañeros en River.

Revelaron cuánto pagó River por Tobías Ramírez

Luego que River confirmara que Tobías Ramírez es nuevo jugador del Millonario trascendió que habían pagado 3.5 millones de dólares por el 80% de la ficha; esto representa 5 millones de dólares, sin embargo Argentinos Juniors decidió informar cómo se había dado verdaderamente la negociación.

Es así que desde La Paternal indicaron que River compró el 50% del pase de Tobías Ramírez, por lo que desenvolvió 2,2 millones dólares; por lo tanto, los dos equipos estarán involucrados en caso que realice una posible venta en el futuro.

Tobías Ramírez - River
Tob&iacute;as Ram&iacute;rez ya se entrena en River bajo las &oacute;rdenes de Chacho Coudet.

Tobías Ramírez ya se entrena en River bajo las órdenes de Chacho Coudet.

Además, el contrato detalla que el Millonario puede comprar un 30% más a cambio de 1.3 millones de dólares, aunque no indicaron publicamente cuándo es la fecha de vencimiento de ese ítem.

El defensor de 19 años utilizará la camiseta número 2, tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2029 y firmó una cláusula de rescición de 100 millones de dólares.

Tobías Ramírez en River
Ram&iacute;rez pas&oacute; del "semillero del mundo" a River

Ramírez pasó del "semillero del mundo" a River

Argentinos Juniors despidió en las redes al defensor tras su paso a River

El Bicho fue el encargado de dar a conocer los pormenores del traspaso de Tobías Ramírez a River en el texto que acompañó un video donde se despiden del defensor.

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En las imágenes se puede ver el crecimiento que tuvo Tobías Ramírez mientras participaba de las distintas categorías de Argentinos Juniors mientras se escucha la canción "Tan Lejos" de la banda uruguaya No te va a gustar.

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