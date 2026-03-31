River presentó a un refuerzo antes del reinicio del Torneo Apertura y el arranque de la Copa Sudamericana

En la firma y posterior presentación el defensor estuvo junto al Presidente Stéfano Di Carlo, los vicepresidentes Andrés Ballotta y Mariano Taratuty, el Secretario General Agustín Forchieri y Guillermo Laje (Tesorero).

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La dirigencia riverplatense sorprendió y cerró como refuerzo al joven futbolista de Argentinos Juniors en una operación express, que incluyó la compra del 80% de su pase a cambio de 5 millones de dólares.