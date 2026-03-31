River presentó a un refuerzo antes del reinicio del Torneo Apertura y el arranque de la Copa Sudamericana

Tobías Ramírez firmó su contrato, se convirtió en nuevo jugador de River y se puso a las órdenes de Eduardo Coudet en vistas de lo que viene en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.
Tobías Ramírez firmó su contrato, se convirtió en nuevo jugador de River y se puso a las órdenes de Eduardo Coudet.
Tobías Ramírez firmó su contrato, se convirtió en nuevo jugador de River y se puso a las órdenes de Eduardo Coudet en vistas de lo que viene en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.
En la firma y posterior presentación el defensor estuvo junto al Presidente Stéfano Di Carlo, los vicepresidentes Andrés Ballotta y Mariano Taratuty, el Secretario General Agustín Forchieri y Guillermo Laje (Tesorero).
La dirigencia riverplatense sorprendió y cerró como refuerzo al joven futbolista de Argentinos Juniors en una operación express, que incluyó la compra del 80% de su pase a cambio de 5 millones de dólares.
El zaguero central de 19 años firmó hasta fines del 2029 tras dejar el club de La Paternal donde padeció las rápidas eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina.
Ramírez, con experiencia en la Selección Argentina Sub 17, Sub 20 y Sub 23, tiene 43 partidos en Primera, y se suma a la lista de defensores centrales de River compuesta por Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y los actualmente lesionados Germán Pezzella y Juan Carlos Portillo.