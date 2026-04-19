Racing apenas empató con Aldosivi y Gustavo Costas fue lapidario: "No se puede jugar así"

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento y su DT, Gustavo Costas, no escondió su enojo por la actitud de sus futbolistas.
Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas y su DT, Gustavo Costas, no escondió su enojo.
Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento y su DT, Gustavo Costas, no escondió su enojo por la actitud de sus futbolistas.
"No se puede jugar así. Vamos a a ver como seguimos: esto no es un problema táctico, es un problema de actitud: Les pido disculpas por no responder preguntas y por el partido desastroso que hicimos. Estoy muy mal. Buenas Noches", dijo el ex defensor tras el 1 a 1 que reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.
El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar. Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.
Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43': tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.
Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad y recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.
El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.