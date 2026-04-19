Racing apenas empató con Aldosivi y Gustavo Costas fue lapidario: "No se puede jugar así"

"No se puede jugar así. Vamos a a ver como seguimos: esto no es un problema táctico, es un problema de actitud: Les pido disculpas por no responder preguntas y por el partido desastroso que hicimos. Estoy muy mal. Buenas Noches", dijo el ex defensor tras el 1 a 1 que reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

racing 1 Racing empató con Aldosivi y Gustavo Costas se enojó.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar. Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.