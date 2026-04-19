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Racing apenas empató con Aldosivi y Gustavo Costas fue lapidario: "No se puede jugar así"

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas y su DT, Gustavo Costas, no escondió su enojo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Racing no pudo ganar ante uno de los peores equipos del campeonato.

Racing no pudo ganar ante uno de los peores equipos del campeonato.

Racing rescató un empate sobre el final ante Aldosivi en Mar del Plata, pero volvió a dejar dudas en su funcionamiento y su DT, Gustavo Costas, no escondió su enojo por la actitud de sus futbolistas.

"No se puede jugar así. Vamos a a ver como seguimos: esto no es un problema táctico, es un problema de actitud: Les pido disculpas por no responder preguntas y por el partido desastroso que hicimos. Estoy muy mal. Buenas Noches", dijo el ex defensor tras el 1 a 1 que reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.

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Racing empató con Aldosivi y Gustavo Costas se enojó.

Racing empató con Aldosivi y Gustavo Costas se enojó.

El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar. Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.

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Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43': tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.

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Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad y recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.

El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.

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