Quiénes son los dos nuevos refuerzos del Deportivo Maipú para la Primera Nacional

"La Cantera del club sigue creciendo y cumpliendo sueños con esta camiseta. ¡Felicitaciones, Joaquín!", indicaron las redes sociales del Deportivo Maipú para anunciar la firma del contrato de este talentoso mediocampista de 19 años hijo del recordado fiscal Gonzalo Nazar, fallecido a fines del 2024.

Otro delantero para el Deportivo Maipú

El Cruzado también presentó a Juan Cruz Giacone, delantero de 21 años quien llega a préstamo, con opción de compra, desde Talleres de Córdoba.

"Con pasos por Arsenal de Sarandí y Ben Hur de Rafaela, donde convirtió 6 goles en el Torneo Federal A, Juan Cruz aporta juventud, potencia y proyección ofensiva", indicó la presentación oficial del futbolista.