Quiénes son los dos nuevos refuerzos del Deportivo Maipú para la Primera Nacional

Deportivo Maipú sigue con la pretemporada y el armado del plantel que jugará la temporada 2026 de la Primera Nacional a partir de la primera semana de febrero.
El plantel que dirige Alexis Matteo sumó dos nuevos integrantes que firmaron sus respectivos contratos y aunque uno es mendocino, ambos estuvieron vinculados a Talleres de Córdoba.
Joaquín Nazar llegó al Cruzado a los 16 años desde Academia Chacras, estuvo un año en la T y ahora está de regreso en el club donde firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027.
"La Cantera del club sigue creciendo y cumpliendo sueños con esta camiseta. ¡Felicitaciones, Joaquín!", indicaron las redes sociales del Deportivo Maipú para anunciar la firma del contrato de este talentoso mediocampista de 19 años hijo del recordado fiscal Gonzalo Nazar, fallecido a fines del 2024.
El Cruzado también presentó a Juan Cruz Giacone, delantero de 21 años quien llega a préstamo, con opción de compra, desde Talleres de Córdoba.
"Con pasos por Arsenal de Sarandí y Ben Hur de Rafaela, donde convirtió 6 goles en el Torneo Federal A, Juan Cruz aporta juventud, potencia y proyección ofensiva", indicó la presentación oficial del futbolista.