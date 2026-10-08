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Quiénes son los 20 jugadores del fútbol argentino que jugaron en la última Fecha FIFA

Un total de 20 futbolistas del medio local representaron a sus selecciones en la última Fecha FIFA de septiembre y octubre

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Flores es una revelación del 2026.

Flores es una revelación del 2026.

Un total de 20 futbolistas del medio local representaron a sus selecciones en la última Fecha FIFA de septiembre y octubre, en una jornada cargada de actividad para los jugadores de la liga.

En la Selección argentina, el entrenador Lionel Scaloni citó a 6 futbolistas del ámbito local, de los cuales tres tuvieron acción en los encuentros amistosos del equipo.

Palacios debut&oacute; en la Selecci&oacute;n mayor.

Palacios debutó en la Selección mayor.

El delantero juvenil Leonel Flores (Boca) fue una de las grandes revelaciones al debutar, sumar minutos en los tres partidos, marcar su primer gol y mostrar un gran nivel.

El defensor Tomás Palacios (Estudiantes) también hizo su debut al jugar el segundo tiempo en la goleada 7 a 0 sobre Burkina Faso, mientras que Nicolás Otamendi cerró su etapa en la Albiceleste marcando un gol de cabeza tras un centro de Lionel Messi en el triunfo 3-0 ante Benín.

Por lesiones, los atacantes Thiago Almada y Tobías Andrada fueron desafectados, en tanto que el arquero Santiago Beltrán no llegó a ingresar.

Los 14 convocados por selecciones extranjeras

Ecuador: En el debut de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador, el arquero Hernán Galíndez (Huracán) fue titular ante Corea del Sur y Japón, mientras que Jordy Caicedo (Huracán) tuvo minutos en los tres compromisos.

Chile: El punto más alto lo dio Vicente Pizarro (Rosario Central), quien convirtió un gol en la victoria 2-0 frente a México, además de sumar rodaje junto a César Pérez (Defensa y Justicia) y Matías Sepúlveda (Lanus), mientras que Brayan Cortés (Argentinos Juniors) no sumó minutos.

Paraguay: Alexandro Maidana (Talleres) completó una buena actuación en el triunfo sobre Bolivia, acompañado por participaciones de Álex Arce (Independiente Rivadavia), Clever Ferreira (Atlético Tucumán) y Gustavo Canale (Lanús).

Colombia: Álvaro Montero (Boca) completó los 90 minutos en el empate 1-1 con México y Jáminton Campaz (Rosario Central) vio acción en dos partidos.

Uruguay: En el estreno de Diego Forlán los arqueros Santiago Mele (Independiente) y Thiago Cardozo (Belgrano) sumaron minutos ante Japón e India, respectivamente.

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