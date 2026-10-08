Quiénes son los 20 jugadores del fútbol argentino que jugaron en la última Fecha FIFA

El defensor Tomás Palacios (Estudiantes) también hizo su debut al jugar el segundo tiempo en la goleada 7 a 0 sobre Burkina Faso, mientras que Nicolás Otamendi cerró su etapa en la Albiceleste marcando un gol de cabeza tras un centro de Lionel Messi en el triunfo 3-0 ante Benín.

Por lesiones, los atacantes Thiago Almada y Tobías Andrada fueron desafectados, en tanto que el arquero Santiago Beltrán no llegó a ingresar.

Los 14 convocados por selecciones extranjeras

Ecuador: En el debut de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador, el arquero Hernán Galíndez (Huracán) fue titular ante Corea del Sur y Japón, mientras que Jordy Caicedo (Huracán) tuvo minutos en los tres compromisos.

Chile: El punto más alto lo dio Vicente Pizarro (Rosario Central), quien convirtió un gol en la victoria 2-0 frente a México, además de sumar rodaje junto a César Pérez (Defensa y Justicia) y Matías Sepúlveda (Lanus), mientras que Brayan Cortés (Argentinos Juniors) no sumó minutos.

Paraguay: Alexandro Maidana (Talleres) completó una buena actuación en el triunfo sobre Bolivia, acompañado por participaciones de Álex Arce (Independiente Rivadavia), Clever Ferreira (Atlético Tucumán) y Gustavo Canale (Lanús).

Colombia: Álvaro Montero (Boca) completó los 90 minutos en el empate 1-1 con México y Jáminton Campaz (Rosario Central) vio acción en dos partidos.

Uruguay: En el estreno de Diego Forlán los arqueros Santiago Mele (Independiente) y Thiago Cardozo (Belgrano) sumaron minutos ante Japón e India, respectivamente.