Quién es el jugador japonés que debutó en Argentinos Juniors y es sorpresa en el fútbol argentino

En el triunfo en La Paternal, se dio la curiosidad del debut oficial de Ryoga Kida, el delantero japonés de 20 años que venía trabajando desde hacía dos temporadas en Argentinos Juniors. En el encuentro ante Sarmiento, el atacante tuvo su estreno en la Primera División del fútbol argentino.

Quién es Ryoga Kida, el jugador japonés que es sorpresa en el fútbol argentino tras su debut en Argentinos Juniors

ryoga kida ar jr Ryoga Kida, el delantero japonés que debutó en Argentinos Juniors.

}A los 27 minutos del segundo tiempo, en Argentinos Juniors ingresó con la camiseta número 34 Ryoga Kida, delantero japonés que venía esperando su oportunidad en la cantera del Bicho. Kida llegó a la Paternal a inicios del 2024 proveniente del Nagoya Grampus que milita en la J1 League de Japón. En dicha división disputó 20 partidos y marcó 3 goles. Además, tuvo paso por las selecciones juveniles de Japón.