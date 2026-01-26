Quién es el jugador japonés que debutó en Argentinos Juniors y es sorpresa en el fútbol argentino

Argentinos Juniors revirtió su imagen de estreno de año (cayó en 32avos de final de Copa Argentina ante Midland) y obtuvo una victoria en el debut del Torneo Apertura ante Sarmiento de Junín por 1 a 0.
Ryoga Kida debutó en Argentinos Juniors en el encuentro en el que el Bicho se impuso a Sarmiento
En el triunfo en La Paternal, se dio la curiosidad del debut oficial de Ryoga Kida, el delantero japonés de 20 años que venía trabajando desde hacía dos temporadas en Argentinos Juniors. En el encuentro ante Sarmiento, el atacante tuvo su estreno en la Primera División del fútbol argentino.
}A los 27 minutos del segundo tiempo, en Argentinos Juniors ingresó con la camiseta número 34 Ryoga Kida, delantero japonés que venía esperando su oportunidad en la cantera del Bicho. Kida llegó a la Paternal a inicios del 2024 proveniente del Nagoya Grampus que milita en la J1 League de Japón. En dicha división disputó 20 partidos y marcó 3 goles. Además, tuvo paso por las selecciones juveniles de Japón.
Buscando su oportunidad de consolidarse como jugador profesional, Ryoga Kida comenzó a trabajar en el Semillero del Mundo y, con gran trabajo, fue ascendido a la Reserva de Argentinos Juniors donde disputó 33 partidos, marcó 6 goles - entre ellos a Boca- y brindó dos asistencias.
Posteriormente, a mediados del 2025, Nicolás Diez lo subió a entrenar con el plantel principal. Había tenido presencia en el banco de suplentes del Bicho en el duelo de 8vos de final de la Copa Argentina 2025 ante Aldosivi sin embargo no había tenido su oportunidad. La misma se presentó este 25 de enero del 2026 ante Sarmiento de Junín en La Paternal donde marcó un nuevo episodio en el fútbol argentino.