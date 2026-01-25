Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura

Torneo Apertura: Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha con sendas victorias

Argentinos Juniors y Tigre ganaron ante Sarmiento y el debutante Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Apertura.

Por UNO
Molina salvó a Argentinos Juniors.

Molina salvó a Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha del Torneo Apertura 2026 con sendas victorias ante Sarmiento y el debutante Estudiantes de Río Cuarto.

En La Paternal y tras el golpe de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Midland, Argentinos Juniors obtuvo un triunfo agónico por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín.

Argentinos Juniors
Argentinos Juniors empez&oacute; el Torneo Apertura con un triunfo muy ajustado.

Argentinos Juniors empezó el Torneo Apertura con un triunfo muy ajustado.

El goleador Tomás Molina marcó a los 97' el gol de la victoria del conjunto dirigido por Nico Diez quien no incluyó a al mendocino Enzo Pérez.

Embed - EL BICHO VENCIÓ AL VERDE EN LA ÚLTIMA JUGADA DE UN PARTIDAZO | Argentinos 1-0 Sarmiento | RESUMEN

Tigre le dio la bienvenida a Estudiantes de Río Cuarto

En Victoria, Tigre le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto que hizo su presentación en la máxima categoría del fútbol argentino.

Embed - EL MATADOR DEBUTÓ CON UNA SONRISA EN VICTORIA | Tigre 2-0 Estudiantes R.C | RESUMEN

Alan Barrionuevo y Jalil Elías, ambos en el complemento, fueron los autores de los goles del equipo que dirige Diego Dabove que espera el debut del Pity Martínez, reciente incorporación del Matador.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas