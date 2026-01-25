Torneo Apertura: Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha con sendas victorias

Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha del Torneo Apertura 2026 con sendas victorias ante Sarmiento y el debutante Estudiantes de Río Cuarto.
Argentinos Juniors y Tigre ganaron ante Sarmiento y el debutante Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Apertura.
Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha del Torneo Apertura 2026 con sendas victorias ante Sarmiento y el debutante Estudiantes de Río Cuarto.
En La Paternal y tras el golpe de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Midland, Argentinos Juniors obtuvo un triunfo agónico por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín.
El goleador Tomás Molina marcó a los 97' el gol de la victoria del conjunto dirigido por Nico Diez quien no incluyó a al mendocino Enzo Pérez.
En Victoria, Tigre le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto que hizo su presentación en la máxima categoría del fútbol argentino.
Alan Barrionuevo y Jalil Elías, ambos en el complemento, fueron los autores de los goles del equipo que dirige Diego Dabove que espera el debut del Pity Martínez, reciente incorporación del Matador.