Torneo Apertura: Argentinos Juniors y Tigre cerraron la primera fecha con sendas victorias

En La Paternal y tras el golpe de la eliminación de la Copa Argentina a manos de Midland, Argentinos Juniors obtuvo un triunfo agónico por 1 a 0 ante Sarmiento de Junín.

Argentinos Juniors empezó el Torneo Apertura con un triunfo muy ajustado.

El goleador Tomás Molina marcó a los 97' el gol de la victoria del conjunto dirigido por Nico Diez quien no incluyó a al mendocino Enzo Pérez.