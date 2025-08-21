¿Qué le pasó? ¿Por qué lo tiene así? Son algunas de las preguntas que surgen cada vez que un video o foto del entrenador de Racing se vuelve viral a través de las redes sociales. Y quien mejor que él para despejar de raíz todo tipo de dudas.

Gustavo Costas contó qué le pasó en su brazo

En la charla que mantuvo con El Gráfico en 2015, Gustavo Costas reveló que el problema que tuvo en su brazo izquierdo lo llevó a evitar el Servicio Militar Obligatorio y, en consecuencia, de la Guerra de Malvinas.

"Soy del 63, pero me salvé por número bajo. Aparte tengo el brazo quebrado y mal puesto", contó en su momento el entrenador de Racing, quien posteriormente reveló qué fue lo que pasó realmente.

La historia data de cuando era apenas un niño de tres años y sufrió un accidente: "Me caí y me rompí el codo con un ladrillo. Me lo soldaron mal, me lo pusieron para el or... Mirá cómo quedó".

Tatuaje brazo Gustavo Costas Un fanático de Racing se tatuó el brazo de Gustavo Costas.

Con su característico humor, y siempre resaltando su fanatismo por los colores de la Academia, Costas sentenció: "Me operaron en el Fiorito, seguro me lo hizo uno de Independiente...".