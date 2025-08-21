El propio entrenador contó lo sucedido.

Como futbolista ganó la Supercopa Sudamericana de 1988 en Brasil. Como entrenador alzó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana del 2025. Es por esto que Gustavo Costas, quien fue elegido como mejor DT del torneo que conquistó la pasada temporada y mencionado Ciudadano Ilustre de Avellaneda el corriente año, es uno de los ídolos del mundo Racing.

Su sentido de pertenencia y la forma en la que vive cada uno de los partidos de su equipo lo definen como lo que es: un hincha más. Un privilegiado que tiene la oportunidad de haber saltado de la tribuna al campo de juego, y ahora al banco de suplentes.

Pero, además de su euforia y su peculiaridad a la hora de enfrentar los micrófonos, Gustavo Costas es distinguido por la particular forma que adoptó su brazo izquierdo, la cual resalta en cada una de sus eufóricas corridas y en el momento de dar indicaciones.

¿Qué le pasó? ¿Por qué lo tiene así? Son algunas de las preguntas que surgen cada vez que un video o foto del entrenador de Racing se vuelve viral a través de las redes sociales. Y quien mejor que él para despejar de raíz todo tipo de dudas.

Gustavo Costas contó qué le pasó en su brazo

En la charla que mantuvo con El Gráfico en 2015, Gustavo Costas reveló que el problema que tuvo en su brazo izquierdo lo llevó a evitar el Servicio Militar Obligatorio y, en consecuencia, de la Guerra de Malvinas.

"Soy del 63, pero me salvé por número bajo. Aparte tengo el brazo quebrado y mal puesto", contó en su momento el entrenador de Racing, quien posteriormente reveló qué fue lo que pasó realmente.

La historia data de cuando era apenas un niño de tres años y sufrió un accidente: "Me caí y me rompí el codo con un ladrillo. Me lo soldaron mal, me lo pusieron para el or... Mirá cómo quedó".

Un fan&aacute;tico de Racing se tatu&oacute; el brazo de Gustavo Costas.

Un fanático de Racing se tatuó el brazo de Gustavo Costas.

Con su característico humor, y siempre resaltando su fanatismo por los colores de la Academia, Costas sentenció: "Me operaron en el Fiorito, seguro me lo hizo uno de Independiente...".

