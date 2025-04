Qué dijo José Pekerman sobre los rumores que lo acercan a Boca

"Con Román (Riquelme) tenemos muy buena relación, pero él y su grupo deben saber lo que necesitan”, explicó el ex DT de la Selección argentina en DSports Radio. “Recibí muchos llamados del fútbol argentino, pero no es fácil. Yo estoy esperando algo de selecciones, pero no tengo problemas en conversar con nadie", aclaró al respecto.

Además, Pekerman habló sobre la posible llegada de Gabriel Milito a Boca en medio de los rumores que lo vinculan al club de la Ribera. El encumbrado entrenador de las juveniles de la albiceleste sostuvo que "le encanta" el ex DT de Argentinos Juniors y Atlético Mineiro, y le destinó algunos elogios como colega del rol de DT.

Por último, José Pekerman se refirió al gran presente que atraviesa la Selección argentina y aseguró: “La Selección Argentina está en un nivel altísimo. La Copa del Mundo fue más que merecida, era algo que se estaba buscando hace mucho tiempo. Tiene una identidad que se fue construyendo desde hace mucho tiempo. Siempre aparecen nuevos jugadores, eso mantiene vivo al fútbol argentino. Hay muchas posibilidades de mantener este buen momento". En ese sentido, José confesó que le gustaría volver a vincularse con la albiceleste de alguna manera: "Estoy dispuesto a trabajar con la Selección Argentina, de cualquier cosa. Me gustaría estar cerca de este grupo”.