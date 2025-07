"Tuve otras ofertas de otros clubes, pero el cariño por Godoy Cruz pesó mucho y estoy feliz de volver a este club", reconoció Guillermo Pol Fernández. "Tuve otras ofertas de otros clubes, pero el cariño por Godoy Cruz pesó mucho y estoy feliz de volver a este club", reconoció Guillermo Pol Fernández.

El ex jugador de Fortaleza se refirió a los cambios que ha notado en Godoy Cruz: "Me encontré con un club súper moderno, la verdad que impresiona lo que han hecho en el Feliciano Gambarte. Estoy muy contento de ser parte de este momento, disfruto mucho el día a día, me han recibido muy bien todos, y vengo a aportar lo mío, dar lo mejor y llevar a Godoy Cruz a lo más alto".

Pol fernández.jpg

"Veo a un grupo con mucha energía y jugadores que juegan muy bien al fútbol. Hay un cuerpo técnico que tiene muchas ganas de trabajar, me voy a brindar al 100 por ciento", agregó.

"Primero que nada quiero ponerme a la par del grupo, ellos hicieron pretemporada y los veo impecables. Para estar a la altura quiero ponerme lo mejor posible para estar a disposición del entrenador".

Embed - Pol Fernández - Godoy Cruz - Parte 1

"Con Mendoza tengo un vínculo muy especial, mi hija más grande es mendocina, cuando se dio la posibilidad de volver el corazón pesa mucho y sentí que era el momento para volver".

Sobre la vuelta al Feliciano Gambarte, con emoción dijo: "La vuelta al barrio es algo único. Es algo único poder volver a nuestra cancha, estamos a días de concretarlo y ser parte de este regreso es algo que me da mucha felicidad. Impresiona lo que han hecho en el Gambarte, estoy esperando el día del evento. Es un día que el hincha no va a olvidar".

Guillermo Pol Fernández dos.jpg Pol Fernández aseguró que dará todo por la camiseta del Tomba. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Su emoción por el equipo que integró en el 2018

Guillermo Pol Fernández se emocionó cuando le consultaron sobre el equipo del 2018 en una foto que estaba en la sala de la conferencia de prensa y recordó al Morro García. "Godoy Cruz fue un club que en su momento me ayudó muchísimo y en el que pude rendir a mi máximo nivel. Creo que esa foto refleja un poco lo que lo que habíamos hecho en ese momento. Ver a a mis compañeros ahí me hace muy bien, me emociona. Ver a una persona como el Morro...se me hace difícil hablar de él. Voy intentar darlo todo por ellos también".

equipo..jpg Pol habló del equipo tombino del 2018.

"Veo un grupo joven con energía, con muchas ganas, veo gente que es muy profesional y eso ayuda muchísimo para el día a día. Vengo a tratar de aportar desde donde me toque, sea en el vestuario, sea cuando no estemos en el club, cuando me necesiten, voy a estar. Para eso vine. Sea para un mínimo detalle, quiero estar, quiero ayudar, quiero aportar lo mío. Entonces, a partir de eso, creo que vamos a crear un buen un buen grupo como lo hay y vamos a mejorar detalles para ser competitivos y para estar al cien por ciento".