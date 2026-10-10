Paredes, ¿descartado para jugar con Vasco Da Gama por Copa Sudamericana?

Sobre las probabilidades de contar con Paredes, el DT de Boca se mostró cauto pero contundente: "Se tendrá que hacer los estudios. Al salir y por las caras supongo que para el martes está descartado, es lo que pienso, no lo sé. No sé lo que tiene, sería inapropiado. Me interesa el descanso, llegar a Buenos Aires y pensar en el martes".

Respecto a cómo planea rearmar el equipo sin su referente en el mediocampo, Arruabarrena detalló las alternativas que maneja: "Lo reemplazaremos con diferentes características. Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro del grupo. Hoy ha jugado Alarcón, Delgado ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso. Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen, esperemos hacer un buen partido".

Por último, el técnico hizo referencia a la seguidilla de encuentros y al desgaste físico de sus futbolistas de Boca: "Si hacíamos las cosas bien íbamos a tener muchos partidos, lógicamente los soldados se van cayendo y lo importante es tratar de recuperarlos y a los que les toca tener la oportunidad aprovecharla".