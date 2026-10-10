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Paredes, ¿descartado para jugar con Vasco Da Gama por Copa Sudamericana?

Leandro Paredes estuvo apenas 15 minutos en cancha en el empate de Boca ante Instituto. Qué dijo el Vasco Arruabarrena en conferencia de prensa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Leandro Paredes jugó apenas 15 minutos y salió lesionado en el empate de Boca.

Leandro Paredes jugó apenas 15 minutos y salió lesionado en el empate de Boca.

Apenas 15 minutos fueron los que Leandro Paredes estuvo en cancha. El campeón del mundo entreó a los 55' en lugar de Milton Delgado y a los 70' fue reemplazado por Santiago Ascacibar. Las alarmas no tardaron en prenderse en el banco de Boca, sobre todo pensando en la Copa Sudamericana.

Tras el encuentro en el Mario Alberto Kempes, Rodolfo Arruabarrena dialogó con los medios y expresó su pesimismo sobre la presencia del volante en La Bombonera. El dolor en el isquiotibial derecho del mediocampista perfila una baja crucial para el equipo.

Preocupación en Boca y las opciones de Arruabarrena

"Lamentablemente, Lea se lesionó", soltó al pasar el DT durante el análisis del partido. Minutos después, brindó mayores detalles: "Lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea, ahora llegaremos al hotel, descansar en Buenos Aires y ya pensar en el martes".

Sobre las probabilidades de contar con Paredes, el DT de Boca se mostró cauto pero contundente: "Se tendrá que hacer los estudios. Al salir y por las caras supongo que para el martes está descartado, es lo que pienso, no lo sé. No sé lo que tiene, sería inapropiado. Me interesa el descanso, llegar a Buenos Aires y pensar en el martes".

Respecto a cómo planea rearmar el equipo sin su referente en el mediocampo, Arruabarrena detalló las alternativas que maneja: "Lo reemplazaremos con diferentes características. Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro del grupo. Hoy ha jugado Alarcón, Delgado ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso. Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen, esperemos hacer un buen partido".

Por último, el técnico hizo referencia a la seguidilla de encuentros y al desgaste físico de sus futbolistas de Boca: "Si hacíamos las cosas bien íbamos a tener muchos partidos, lógicamente los soldados se van cayendo y lo importante es tratar de recuperarlos y a los que les toca tener la oportunidad aprovecharla".

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