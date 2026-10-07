Papu Gómez no asistió a la despedida del 10 y rompió el silencio

"Para mí, y coincido con Mido (ex delantero egipcio), el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás", agregó.

Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci.

"Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad", analizó el ex mediocampista de la Selección argentina.

Era otro tiempo, era otra la historia: Lionel Messi y Papu Gómez fundidos en un abrazo.

Papu Gómez pronosticó que Messi no iba a salir hasta marcar un gol

Además, en pleno entretiempo se animó a pronosticar que Lionel no dejaría la cancha antes de convertir un gol, algo que terminó sucediendo en el minuto 71, de penal: "Como te dije antes, para mí, mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego".

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"Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible", concluyó Alejandro Papu Gómez.