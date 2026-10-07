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No lo invitaron

Papu Gómez no asistió a la despedida del 10 y rompió el silencio

Por diferentes motivos, varios jugadores de la Selección argentina campeona del mundo no pudieron despedir a Leo, entre ellos el Papu Gómez

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Papu Gómez y Lio Messi cuando eran amigos.

Papu Gómez y Lio Messi cuando eran amigos.

Quizás nunca sabremos qué sucedió realmente entre Alejandro Papu Gómez y la Selección argentina después que se consagraran en Qatar 2022, pero la relación se quebró para siempre y el ex mediocampista del combinado nacional no estuvo presente en la despedida de Lionel Messi a la que ni siquiera fue invitado.

El Papu estuvo como comentarista de la cadena kuwaití Sasha Sasha donde emitió sus impresiones sobre el último partido del capitán en el combinado nacional.

El Papu G&oacute;mez estuvo de comentarista en la despedida de Messi.

El Papu Gómez estuvo de comentarista en la despedida de Messi.

Papu Gómez no asistió a la despedida del 10 y rompió el silencio

Luego de su paso por el A.C. Monza italiano, el argentino llegó al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos aunque durante la despedida de Lionel Messi se desempeñó como comentarista: "Hoy (por ayer) es un día muy histórico y un mal día, especial, porque Messi se despide de la Selección Argentina. Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra selección".

"Para mí, y coincido con Mido (ex delantero egipcio), el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás", agregó.

Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci.

"Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad", analizó el ex mediocampista de la Selección argentina.

Era otro tiempo, era otra la historia: Lionel Messi y Papu G&oacute;mez fundidos en un abrazo.

Era otro tiempo, era otra la historia: Lionel Messi y Papu Gómez fundidos en un abrazo.

Papu Gómez pronosticó que Messi no iba a salir hasta marcar un gol

Además, en pleno entretiempo se animó a pronosticar que Lionel no dejaría la cancha antes de convertir un gol, algo que terminó sucediendo en el minuto 71, de penal: "Como te dije antes, para mí, mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego".

"Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible", concluyó Alejandro Papu Gómez.

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