"No ha sido fácil. Quienes me conocen saben lo que representa para mí y mi familia este club. Pero la vida es de decisiones. Días atrás se lo manifesté a quien correspondía. Nos tomamos varios días para encontrarle una vuelta", sumó el colombiano.

Sobre su estadía en el Consejo de Fútbol de Boca, soltó: "Muchas veces aceptamos y otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Es un momento muy difícil. Así como algún día el presidente me invitó a ser parte de su grupo de trabajo, lo agradecí y di todo. Hoy soy honesto y tengo que decir que ya di todo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1953161062154723381&partner=&hide_thread=false Chicho Serna aseguró que le ofrecieron continuar trabajando en el Xeneize, pero desistió de la solicitud: "ME HAN OFRECIDO ESTAR EN OTRA ÁREA DEL CLUB Y TOMÉ LA DECISIÓN DE NO ACEPTAR PORQUE CREO QUE NO SERÍA CONVENIENTE". pic.twitter.com/keYuBVOyof — TyC Sports (@TyCSports) August 6, 2025

Acto seguido, confirmó que le ofrecieron estar en otra área y su respuesta fue negativa: "Me han ofrecido estar en alguna otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Entonces prefiero hoy venir acá, agradecerle a todos ustedes y decir que esto tuvo su fin".

Antes de despedirse, y reiterarle su amor a los hinchas de Boca, soltó una llamativa frase ¿con palito para Riquelme?: "Muchas gracias a todos. A los hinchas, los amo. Pero la vida es así y ya. Me tocó a mí".

El comunicado oficial de Boca

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores. Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales".