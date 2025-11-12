Omar Asad y la permanencia de Godoy Cruz en Primera División: "Todavía tenemos vida"

Con respecto a la última derrota ante Atlético Tucumán, aseguró: "Fuimos el único equipo que salió a proponer y nos encontramos con un gol muy dudoso. Con el análisis del resultado nos duele muchísimo porque nos pone en una situación muy complicada, pero me fui conforme con la actitud y la entrega de mis jugadores".

El ex delantero indicó lo que le está faltando a Godoy Cruz: "Al equipo le está faltando tener más contundencia, pero fue así todo el año. Hemos mejorado bastante y tenemos un buen funcionamiento", aseguró el DT.

Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: día, hora y TV

Godoy Cruz jugará con Deportivo Riestra y a la misma hora será el cruce entre Aldosivi y San Martín de San Juan.

Facundo Tello será el árbitro y ambos encuentros serán el sábado 15 a las 17.

La palabra de Omar Asad