Torneo Clausura

Omar Asad y la permanencia de Godoy Cruz en Primera División: "Todavía tenemos vida"

Omar Asad, se refirió al choque decisivo con Deportivo Riestra, donde Godoy Cruz tiene que ganar y esperar que Aldosivi no gane para forzar un desempate.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Omar Asad, DT de Godoy Cruz habló sobre la continuidad de su equipo en primera.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Godoy Cruz jugará un partido decisivo ante Deportivo Riestra, en el Feliciano Gambarte, donde deberá ganar y esperar que Aldosivi no le gane de local a San Martín de San Juan para forzar un desempate por la permanencia y Omar Asad, entrenador del Tomba, habló sobre esta última chance que tiene el Tomba de seguir en Primera.

Godoy Cruz entrenamiento
Godoy Cruz jugará un partido clave ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte.

Con solo dos partidos a cargo del equipo, y sin victorias, el Turco mantiene el optimismo: "Todavía tenemos vida. Nos jugamos todo en nuestra cancha, donde tenemos que ganar y esperar otro resultado para forzar un desempate y luchar para poder mantenernos en Primera".

"Tenemos opciones de gol, hay que buscar variantes para poder ganar los tres puntos y mantener las posibilidades de seguir jugando en Primera", agregó.

Con respecto a la última derrota ante Atlético Tucumán, aseguró: "Fuimos el único equipo que salió a proponer y nos encontramos con un gol muy dudoso. Con el análisis del resultado nos duele muchísimo porque nos pone en una situación muy complicada, pero me fui conforme con la actitud y la entrega de mis jugadores".

El ex delantero indicó lo que le está faltando a Godoy Cruz: "Al equipo le está faltando tener más contundencia, pero fue así todo el año. Hemos mejorado bastante y tenemos un buen funcionamiento", aseguró el DT.

Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: día, hora y TV

Godoy Cruz jugará con Deportivo Riestra y a la misma hora será el cruce entre Aldosivi y San Martín de San Juan.

Facundo Tello será el árbitro y ambos encuentros serán el sábado 15 a las 17.

La palabra de Omar Asad

Omar Asad 121125

