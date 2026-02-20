No tiene paz: la nueva lesión de Ezequiel Centurión que sacude al arco de River

El calvario de Ezequiel Centurión con las lesiones

Para entender el presente de Centurión hay que rebobinar hasta el 5 de noviembre pasado. En aquel entonces defendía el arco de Independiente Rivadavia. Durante la Copa Argentina fue clave para la consagración, pero el costo fue altísimo: una doble fractura en su muñeca izquierda.

Aquella lesión no solo le impidió disfrutar plenamente del título en cancha, sino que lo obligó a pasar casi tres meses con el brazo inmovilizado. Tras regresar a Núñez en enero, luego de que no se concretara un nuevo préstamo con la Lepra, el hombre de 28 años realizó una pretemporada silenciosa y sacrificada en San Martín de los Andes y Uruguay para recuperar la fuerza en su mano.

Su regreso ilusionó al Millonario, pero fue efímero. Hace apenas dos semanas, el panorama era alentador. Centurión volvió a la actividad formal en la Reserva, donde brilló con atajadas determinantes en el triunfo ante Talleres.

Ezequiel Centurión - River Ezequiel Centurión estará un tiempo alejado de las canchas.

Esa actuación convenció a Gallardo, quien lo premió integrándolo a la lista de convocados para el partido contra Tigre. Allí, en el banco de suplentes, volvía a sentirse parte del primer equipo, compitiendo palmo a palmo con el juvenil Santiago Beltrán.

Sin embargo, la mala racha volvió a golpear su puerta. En el entrenamiento de este viernes, el arquero sintió una molestia punzante que encendió las alarmas del cuerpo médico.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

En las últimas horas se confirmó que Centurión sufrió un desgarro en el pectíneo de su pierna izquierda. Este músculo, ubicado en la región superior del muslo, es fundamental para la estabilidad y los movimientos de aducción y rotación de la cadera.

Ezequiel Centurión

Los integrantes del cuerpo médico del River estiman que el arquero tendrá al menos 21 días de recuperación. Esto significa que no solamente se perderá el mano a mano ante Vélez, sino que deberá seguir desde la tribuna también los partidos con Banfield e Independiente Rivadavia.

La vuelta de Franco Armani

El vaso medio lleno para Marcelo Gallardo es el retorno de Franco Armani. El Pulpo recibió el alta médica y ya se entrenó a la par de sus compañeros. De esta manera, se encuentra a total disposición del Muñeco de cara al partido del próximo domingo ante Vélez.