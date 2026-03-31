Ni el Monumental ni la Bombonera: Gabriel Jesus eligió el estadio más hostil del mundo y queda en Argentina

En aquella noche vibrante Rosario Central y Palmeiras protagonizaron un electrizante empate 3 - 3. Gabriel Jesus fue el gran protagonista de la jornada: anotó dos goles en el primer tiempo para el equipo brasileño, pero vivió la otra cara de la moneda en el complemento al ser expulsado en medio de un clima caldeado por la hinchada Canalla.

Lo que más llamó la atención de las declaraciones de la figura de los Gunners fue la comparación con el fútbol europeo. Al ser consultado por el estadio más "pesado", el delantero fue tajante: "Rosario Central".

Gabriel Jesus - Romario Gabriel Jesus junto a Romário luego de la entrevista.

Otras sorprendentes elecciones de Gabriel Jesus

En diálogo con Romário el delantero brasileño también sorprendió con otras de sus elecciones:

El estadio más hostil: eligió al Gigante de Arroyito ( Rosario Central ) como el campo más difícil en el que jugó, recordando la Copa Libertadores 2016 con Palmeiras.

eligió al como el campo más difícil en el que jugó, recordando la Copa Libertadores 2016 con Palmeiras. Mejor compañero: mencionó a Neymar y Philippe Coutinho.

Defensor más difícil: eligió a su compatriota Thiago Silva.

Intensidad de los clásicos: afirmó que el Palmeiras vs. Corinthians es más intenso que los derbis de Londres (contra Tottenham o Chelsea).

La confesión llega en un momento de transición para el atacante en Londres. Tras superar una grave lesión de ligamentos cruzados, el brasileño busca recuperar su mejor versión bajo las órdenes de Mikel Arteta.

El Arsenal entró en la recta final en sus aspiraciones de luchar el triplete: está en cuartos de final de la FA Cup (jugará frente al Southampton), en los cuartos de la Champions League (deberá disputar el doble partido ante el Sporting de Lisboa) y en el tramo final de la Premier League, un galardón que se le ha hecho esquivo luego de quedar segundo tras el Liverpool (temporada 2024/25), Manchester City (2023/24) y nuevamente Manchester City en la temporada 2022/23.