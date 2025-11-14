Murió Xabier Azkargorta, legendario DT español, y hay tristeza el fútbol internacional

Aunque siempre será recordado como "El hombre que hizo soñar a Bolivia", en su palmarés figura una JLeague con el Yokohama y dos campeonatos locales con Bolívar, club con el que estuvo en semifinales de la Copa Libertadores, en 2014.

El fútbol despide al Vasco Bigotón

Xabier Azkargorta, quien falleció por problemas cardíacos en Bolivia, era licenciado en medicina y cirugía, también trabajó en la Escuela Nacional de Entrenadores y clubes como el Athletic de Bilbao y el Espanyol lo despidieron en sus redes sociales.

Luis De la Fuente, DT de la selección española, indicó: "Quiero transmitir mi pésame y condolencias a los familiares y amigos de Xabier Azkargorta. Fue entrenador mío en el Sevilla durante dos temporadas inolvidables. Descanse en paz".

La Conmebol lo destacó como "símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a la selección de ese país al Mundial de 1994".

El adiós del Bolívar a Xabier Azkargorta

Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano.

El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994.

El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo 2 títulos nacionales.

El maestro que marcó a generaciones con trabajo, carácter y corazón.

Gracias, Xabier.

Por tu legado, por tus enseñanzas y por tu huella eterna en el alma celeste.

Descansa en paz, Profe.