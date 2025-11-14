Murió Xabier Azkargorta, legendario DT español, y hay tristeza el fútbol internacional

Xabier Azkargorta, de larga trayectoria en el fútbol internacional como entrenador, murió este viernes y la noticia generó mucha tristeza en su país y en otros donde dejó su sello.
El Vasco Bigotón tenía 72 años y tras haberse retirado joven como jugador, en el Athletic de Bilbao, inició una extensa carrera como DT en la que dirigió en su país al Espanyol, Valladolid, Sevilla y Tenerife.
Luego trascendió las fronteras de su tierra para dirigir a la selección de Bolivia en el Mundial 94 (luego volvió entre 2012 y 2014), también a la de Chile y pasar por clubes como el Yokohama Marinos de Japón, Chivas de México y regresar a Bolivia donde condujo a Bolívar, Oriente Petrolero, Sport Boys y Atlético Palmaflor.
Aunque siempre será recordado como "El hombre que hizo soñar a Bolivia", en su palmarés figura una JLeague con el Yokohama y dos campeonatos locales con Bolívar, club con el que estuvo en semifinales de la Copa Libertadores, en 2014.
Xabier Azkargorta, quien falleció por problemas cardíacos en Bolivia, era licenciado en medicina y cirugía, también trabajó en la Escuela Nacional de Entrenadores y clubes como el Athletic de Bilbao y el Espanyol lo despidieron en sus redes sociales.
Luis De la Fuente, DT de la selección española, indicó: "Quiero transmitir mi pésame y condolencias a los familiares y amigos de Xabier Azkargorta. Fue entrenador mío en el Sevilla durante dos temporadas inolvidables. Descanse en paz".
La Conmebol lo destacó como "símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a la selección de ese país al Mundial de 1994".
Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano.
El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994.
El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo 2 títulos nacionales.
El maestro que marcó a generaciones con trabajo, carácter y corazón.
Gracias, Xabier.
Por tu legado, por tus enseñanzas y por tu huella eterna en el alma celeste.
Descansa en paz, Profe.