Murió Ernesto Cherquis Bialo, un referente del periodismo deportivo

En este deporte fue nominado al Salón de la Fama del boxeo internacional por su labor periodística en la época dorada de El Gráfico. Varias de sus crónicas, escritas bajo el seudónimo Robinson, son piezas de colección.

"Leer a Cherquis era leer una crónica literaria, hombre de la gráfica que es el verdadero periodismo, el más difícil y el más apasionante. Pero también se destacó en la TV, comentando con Tinelli, o como panelista de Tribuna Caliente con monstruos al lado. Un genio que extrañaré. Gracias Ernesto, maestro de periodistas. Por El Gráfico del esplendor, por el periodismo de tinta caliente, por querer a Diego como se quiere a un hijo. Por la palabra justo. Te vas con tu San Lorenzo ganando. Un viernes de marzo, cuando algo nuestro se va con vos" (Pablo Provitilo en X). "Leer a Cherquis era leer una crónica literaria, hombre de la gráfica que es el verdadero periodismo, el más difícil y el más apasionante. Pero también se destacó en la TV, comentando con Tinelli, o como panelista de Tribuna Caliente con monstruos al lado. Un genio que extrañaré. Gracias Ernesto, maestro de periodistas. Por El Gráfico del esplendor, por el periodismo de tinta caliente, por querer a Diego como se quiere a un hijo. Por la palabra justo. Te vas con tu San Lorenzo ganando. Un viernes de marzo, cuando algo nuestro se va con vos" (Pablo Provitilo en X).

Entrevistó a mitos como Muhammad Ali, Joe Frazier, Pelé, Diego Maradona y Bobby Fischer. Fue gerente de deportes en medios como Telefe, Radio Rivadavia y Torneos y Competencias y coautor de libros emblemáticos sobre Carlos Monzón y Maradona, además de recibir, entre otras distinciones, el Premio Konex en 1987.

Cherquis Bialo: "Entrenar en periodismo es leer"

cherquis

Culto, de gran manejo del lenguaje y muchas veces polémico, el periodista estaba internado en una clínica y en los últimos meses no estaba bien de salud algo que quedó evidenciado en sus últimas apariciones públicas en programas de streaming.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/1994437000775012510&partner=&hide_thread=false "No solo resulta reivindicatorio: me permite pasar de un estado de 'haber sido' a un estado de estar siendo. Estoy saliendo al aire contigo, de manera que he vuelto a ser".



Cherquis en #CEF. pic.twitter.com/MOzO70ire0 — AZZ (@azzenstream) November 28, 2025

Cherquis Bialo sobre Maradona

Su definición sobre Maradona con la frase "¿usted cree que hay un solo Maradona?" recorrió el mundo como una muestra de su visión aguda de la realidad y también de las innumerables facetas del Diez dentro y fuera de la cancha.

“¿Usted cree que hay un solo Maradona? Hay un Maradona que jugó al fútbol. Hay un Maradona que alcanzó la celebridad.

Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VitoMundial/status/1322374400478511104&partner=&hide_thread=false Un bonus track en el final del cumple de #Maradona . Lo definió como nadie otro grande, pero del periodismo, Ernesto Cherquis Bialo. “Hay como 8 o 9 Maradona... “ Y la diferencia con Messi. Entrevista de @marcelopasetti #DIE60 pic.twitter.com/hKtSa2lWyB — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) October 31, 2020

Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistad. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime.

Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables. Hay un Maradona que cuyas frases es mejor no recordar.

Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio”.