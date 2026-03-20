Murió Ernesto Cherquis Bialo, un referente del periodismo deportivo

A los 85 años y como consecuencia de una grave enfermedad, falleció este viernes Ernesto Cherquis Bialo, una referencia del periodismo deportivo argentino, aún cuando nació en Uruguay.
Falleció este viernes Ernesto Cherquis Bialo, una leyenda del periodismo deportivo argentino.
A los 85 años y como consecuencia de una grave enfermedad, falleció este viernes Ernesto Cherquis Bialo, una referencia del periodismo deportivo argentino, aún cuando nació en Uruguay.
Cherquis, como se lo conocía popularmente, hizo su carrera íntegramente en Argentina y hasta sus últimos días fue una de las voces más respetadas y longevas del periodismo deportivo: trabajó en Clarín, El Gráfico y otros medios escritos, fue vocero de Julio Grondona en la AFA desde 2008, colaboró en Infobae y participó en innumerables programas de TV y radio.
Pocos días después de la pérdida de Marcelo Araujo, con Cherquis se fue otro de los hombres que marcaron época en las crónicas deportivas, en este caso por su estilo narrativo depurado, agudo y sin concesiones en crónicas de fútbol, grandes eventos internacionales y boxeo.
En este deporte fue nominado al Salón de la Fama del boxeo internacional por su labor periodística en la época dorada de El Gráfico. Varias de sus crónicas, escritas bajo el seudónimo Robinson, son piezas de colección.
Entrevistó a mitos como Muhammad Ali, Joe Frazier, Pelé, Diego Maradona y Bobby Fischer. Fue gerente de deportes en medios como Telefe, Radio Rivadavia y Torneos y Competencias y coautor de libros emblemáticos sobre Carlos Monzón y Maradona, además de recibir, entre otras distinciones, el Premio Konex en 1987.
Culto, de gran manejo del lenguaje y muchas veces polémico, el periodista estaba internado en una clínica y en los últimos meses no estaba bien de salud algo que quedó evidenciado en sus últimas apariciones públicas en programas de streaming.
Su definición sobre Maradona con la frase "¿usted cree que hay un solo Maradona?" recorrió el mundo como una muestra de su visión aguda de la realidad y también de las innumerables facetas del Diez dentro y fuera de la cancha.
“¿Usted cree que hay un solo Maradona? Hay un Maradona que jugó al fútbol. Hay un Maradona que alcanzó la celebridad.
Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día.
Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistad. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime.
Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables. Hay un Maradona que cuyas frases es mejor no recordar.
Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio”.