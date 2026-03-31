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Rumbo al Mundial 2026

Mundial 2026: así quedaron los grupos tras definirse cinco nuevos clasificados

Se definieron los últimos cuatro clasificados de Europa para el Mundial 2026 con los triunfos de Bosnia, Turquía, Suecia, República Checa en el Repechaje. También Congo jugará la Copa del Mundo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Bosnia accedió al Mundial tras vencer por penales a Italia.

Bosnia accedió al Mundial tras vencer por penales a Italia.

Este martes cinco seleccionados accedieron al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Se definieron los últimos cuatro clasificados de Europa para la Copa del Mundo tras los triunfos de Bosnia, Turquía, Suecia y República Checa en el Repechaje. Además, República Democrática del Congo también estará en el torneo ecuménico tras dejar en el camino a Jamaica.

El último cupo para el Mundial lo ocuparán Bolivia o Irak, quienes se enfrentan a las 0 de Argentina.

congo
Congo accedió al Mundial 2026.

Congo accedió al Mundial 2026.

Bosnia dejó afuera a Italia por penales y la dejó fuera del Mundial 2026 para consumar el tercer fracaso consecutivo de los “Azzurri” en el camino a la Copa del Mundo.

Suecia le ganó 3 a 2 a Polonia en Solna con un gol agónico de Viktor Gyökeres.

Además Turquía venció 1 a 0 a Kosovo con un tanto de Kerem Aktürkolu y volverá a disputar un Mundial tras 24 años.

República Checa se clasificó al superar por penales a Dinamarca luego de igualar 2 a 2.

Por último, la República Democrática del Congo derrotó a Jamaica por 1 a 0 en el estadio Chivas de México, por la última instancia del repechaje clasificatorio al Mundial 2026.

Mundial 2026: así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026

  • GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.
  • GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzagovina.
  • GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
  • GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
  • GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
  • GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.
  • GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
  • GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
  • GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional 2 (Bolivia o Irak).
  • GRUPO J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
  • GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo.
  • GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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