Mundial 2026: así quedaron los grupos tras definirse cinco nuevos clasificados

Suecia le ganó 3 a 2 a Polonia en Solna con un gol agónico de Viktor Gyökeres.
Además Turquía venció 1 a 0 a Kosovo con un tanto de Kerem Aktürkolu y volverá a disputar un Mundial tras 24 años.
República Checa se clasificó al superar por penales a Dinamarca luego de igualar 2 a 2.
Por último, la República Democrática del Congo derrotó a Jamaica por 1 a 0 en el estadio Chivas de México, por la última instancia del repechaje clasificatorio al Mundial 2026.
Mundial 2026: así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026
- GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.
- GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzagovina.
- GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
- GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
- GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.
- GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
- GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional 2 (Bolivia o Irak).
- GRUPO J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
- GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y RD Congo.
- GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.