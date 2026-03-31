Mundial 2026: así quedaron los grupos tras definirse cinco nuevos clasificados

Suecia le ganó 3 a 2 a Polonia en Solna con un gol agónico de Viktor Gyökeres.

Además Turquía venció 1 a 0 a Kosovo con un tanto de Kerem Aktürkolu y volverá a disputar un Mundial tras 24 años.

República Checa se clasificó al superar por penales a Dinamarca luego de igualar 2 a 2.

Por último, la República Democrática del Congo derrotó a Jamaica por 1 a 0 en el estadio Chivas de México, por la última instancia del repechaje clasificatorio al Mundial 2026.

Mundial 2026: así quedaron conformados los grupos del Mundial 2026