Gianni Infantino ratificó la presencia de Irán en el Mundial 2026: "No hay plan B"

Gianni Infantino, presidente de FIFA, confirmó en las últimas horas que, pese al complejo contexto geopolítico, la Selección de Irán jugará el Mundial 2026. Asegurando que no existe un plan alternativo, el mencionado seleccionado dirá presente en la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Si bien días atrás Ahmad Donyamali, el ministro de Deportes iraní, expresó que el equipo no acudiría la Copa del Mundo como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, el máximo directivo dejó en claro que el ente madre quiere que digan presente y trabajarán para que así sea.
La palabra de Gianni Infantino
"Sabemos cuál es la situación. Muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La Selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede está en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", manifestó.
Después de que Donald Trump reconociera que no podía garantizar la seguridad de la Selección de Irán en territorio estadounidense, la Federación iraní (Ffiri) comenzó a negociar con la FIFA trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México. Esto quedó descartado, ya que no habrá cambios sobre el calendario confirmado.
Sobre ello, Infantino añadió: "Vivimos en un complejo geopolítico muy complejo. No tenemos la posibilidad de resolver estos conflictos, pero sí tenemos la oportunidad de unir el mundo. Serán 48 países con millones de aficionados que van a venir con un espíritu de paz y celebración. Nuestro objetivo y trabajo es la unión, hacer puentes para todos".
El Grupo de Irán en el Mundial 2026
Irán forma parte del Grupo G del Mundial y disputará todos sus partidos en Estados Unidos: