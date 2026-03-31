Gianni Infantino ratificó la presencia de Irán en el Mundial 2026: "No hay plan B"

Si bien días atrás Ahmad Donyamali, el ministro de Deportes iraní, expresó que el equipo no acudiría la Copa del Mundo como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, el máximo directivo dejó en claro que el ente madre quiere que digan presente y trabajarán para que así sea.

infantino-presidente-fifa Gianni Infantino habló sobre la situación de la Selección de Irán.

La palabra de Gianni Infantino

"Sabemos cuál es la situación. Muy complicada. Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. La Selección de Irán y todas las demás. Es la selección de la gente. La gente puede está en contra o a favor del gobierno de cualquier país. Pero Irán representa a su gente y se clasificaron deportivamente. Es un país de fútbol, queremos que juegue y va a jugar el Mundial. No hay planes B, C o D. Es el plan A", manifestó.