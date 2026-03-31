Italia, otra vez, afuera del Mundial: así reaccionaron los principales medios deportivos del mundo

Los Azzurri, que ostentan el orgullo de ser el segundo país con más conquistas mundialistas (suman cuatro al igual que Alemania), no lograron romper el maleficio. Una vez más fracasaron en su intento de retornar al torneo que todos sueñan con jugar, dejando un vacío difícil de llenar para sus fanáticos.

Italia Italia quedó fuera de la Copa del Mundo tras perder el Repechaje con Bosnia.

El mundo habla del fracaso de la Selección de Italia

La prensa internacional no tardó en reaccionar ante lo que ya se considera uno de los mayores fracasos en la historia del deporte: