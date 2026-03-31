Italia, otra vez, afuera del Mundial: así reaccionaron los principales medios deportivos del mundo

Lo de la Selección de Italia roza lo inentendible. Es difícil encontrar una explicación lógica a su nueva ausencia en el Mundial. Tras caer ante Bosnia en el Repechaje, el elenco italiano se ausentará, por tercera vez consecutiva, de la cita máxima del fútbol.
Los Azzurri, que ostentan el orgullo de ser el segundo país con más conquistas mundialistas (suman cuatro al igual que Alemania), no lograron romper el maleficio. Una vez más fracasaron en su intento de retornar al torneo que todos sueñan con jugar, dejando un vacío difícil de llenar para sus fanáticos.
El mundo habla del fracaso de la Selección de Italia
La prensa internacional no tardó en reaccionar ante lo que ya se considera uno de los mayores fracasos en la historia del deporte:
La Gazzetta dello Sport (Italia)
Título: "Italia, otra derrota histórica: Bosnia nos eliminó en la tanda de penales, tercer Mundial consecutivo sin la selección italiana"
El análisis: el medio local destaca que el partido se complicó con la tarjeta roja a Bastoni, a pesar de que el equipo de Gattuso se había adelantado con un gol de Kean. Los fallos de Pio Esposito y Cristante en los penales sentenciaron el "desastre".
Marca (España)
Título: "¡Tres Mundiales seguidos sin Italia! El mayor drama del fútbol mundial"
El análisis: ponen el foco en el factor generacional: "Una generación entera de italianos no ha visto a su país en un Mundial". Estarán al menos 16 años sin presencia mundialista, recordando que su última gran alegría fue el título de 2006.
L'Equipe (Francia)
Título: "Ciao Italia"
El análisis: el diario francés describe a una Italia "completamente desconcertada" tras la expulsión de Bastoni. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, la ejecución en la tanda (1-4) dejó a los italianos nuevamente fuera de órbita.
O Globo (Brasil)
Título:"Italia es el primer campeón del mundo en perderse tres Mundiales consecutivos"
El análisis: resaltan el récord negativo histórico: la Azzurri es la primera selección con estrellas en su escudo que encadena tres ausencias seguidas.
Olé (Argentina)
Título: "Otro fracaso de Italia: afuera del Mundial por tercera vez seguida"
El análisis: con su estilo frontal, el diario argentino asegura que la palabra "fracaso" se queda corta. "¿Cómo puede ser que el Mundial lo jueguen Curazao o Uzbekistán, pero no una de las selecciones más trascendentales de la historia?", cuestionan tras el golpe en Bosnia.