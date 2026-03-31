Messi llegó a los 902 tantos: marcó un tremendo gol para la Selección argentina ante Zambia

Lionel Messi dejó su huella en el último partido de la Selección argentina en el país antes del Mundial 2026. El capitán marcó el 2-0 parcial en el amistoso jugado en la Bombonera y aumentó su estadística goleadora con la Albiceleste.

messi-1 Messi abraza a Otamendi.

El gran gol de Messi ante Zambia

El 10 marcó a los 41 minutos del primer tiempo, después de una buena jugada colectiva. El astro rosarino entró al área y, tras una buena descarga del mediocampista Alexis Mac Allister, definió con un potente remate cruzado para que los dirigidos por Lionel Scaloni se pongan 2-0 a los 44 minutos del primer tiempo.