Messi llegó a los 902 tantos: marcó un tremendo gol para la Selección argentina ante Zambia

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Antes, en el inicio del partido, había asistido al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez para la apertura del marcador.
La gran estadística de Messi en la Selección argentina
Con su tanto, Messi llegó a 117 goles en 198 partidos con la camiseta nacional. Esa marca lo posiciona holgadamente como el mayor anotador histórica de la Selección, con más del doble que su principal perseguidor Gabriel Batistuta (55).
Además Messi lleva 902 goles en su carrera según este detalle:
- FC Barcelona: 672 goles (máximo goleador histórico del club)
- Selección Argentina: 117 goles (máximo goleador histórico de la "Albiceleste")
- Inter Miami CF: 81 goles (incluyendo competiciones de la MLS y Copa de Campeones de la Concacaf).
- Paris Saint-Germain: 32 goles.