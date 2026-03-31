Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Rumbo al Mundial 2026

Messi llegó a los 902 tantos: marcó un tremendo gol para la Selección argentina ante Zambia

Lionel Messi marcó un gran gol ante Zambia en el triunfo por 5 a 0 en La Bombonera. Fue el último partido de Leo en el país con la camiseta albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi llegó a los 902 goles.

Messi llegó a los 902 goles.

El astro Lionel Messi anotó un verdadero golazo ante Zambia. en el triunfo por 5 a 0 de este martes en La Bombonera. Fue el último partido de Leo en el país con la camiseta albiceleste, ya que tras el Mundial 2026 no jugará más en el elenco nacional.

Lionel Messi dejó su huella en el último partido de la Selección argentina en el país antes del Mundial 2026. El capitán marcó el 2-0 parcial en el amistoso jugado en la Bombonera y aumentó su estadística goleadora con la Albiceleste.

messi-1
Messi abraza a Otamendi.

Messi abraza a Otamendi.

El gran gol de Messi ante Zambia

El 10 marcó a los 41 minutos del primer tiempo, después de una buena jugada colectiva. El astro rosarino entró al área y, tras una buena descarga del mediocampista Alexis Mac Allister, definió con un potente remate cruzado para que los dirigidos por Lionel Scaloni se pongan 2-0 a los 44 minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportesAlTacok/status/2039138257938661416&partner=&hide_thread=false

Antes, en el inicio del partido, había asistido al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez para la apertura del marcador.

La gran estadística de Messi en la Selección argentina

Con su tanto, Messi llegó a 117 goles en 198 partidos con la camiseta nacional. Esa marca lo posiciona holgadamente como el mayor anotador histórica de la Selección, con más del doble que su principal perseguidor Gabriel Batistuta (55).

Además Messi lleva 902 goles en su carrera según este detalle:

  • FC Barcelona: 672 goles (máximo goleador histórico del club)
  • Selección Argentina: 117 goles (máximo goleador histórico de la "Albiceleste")
  • Inter Miami CF: 81 goles (incluyendo competiciones de la MLS y Copa de Campeones de la Concacaf).
  • Paris Saint-Germain: 32 goles.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas