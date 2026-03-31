La Selección Argentina, con un show de Messi, goleó a Zambia en su último partido en el país antes del Mundial

La Selección Argentina, con una gran labor de Lionel Messi, le ganó 5 a 0 a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido en el país antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección Argentina goleó a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026
La Selección Argentina, con una gran labor de Lionel Messi, le ganó 5 a 0 a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido en el país antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Así Leo Messi jugó su último partido con la camiseta albiceleste, ya que tras la Copa del Mundo dejará el conjunto nacional. También Nicolás Otamendi se despidió de los hinchas argentinos.
Julián Álvarez puso en ventaja al equipo nacional a los 3 minutos del primer tiempo y a los 43 minutos Messi puso el segundo para los Albicelestes. A los 5 minutos del complemento Nicolás Otamendi, de penal, marcó el tercero de los dirigidos por Lionel Scaloni, a los 23' Dominic Chanda, en contra, puso el cuarto del local y a los 48' Valentín Barco puso cifras definitivas.
La Selección argentina venía de vencer 2-1 ante Mauritania en un flojo encuentro que también se jugó en el reducto de Boca.
Pero a los 3 minutos Leo Messi, que disputa su último partido en suelo argentino con la Albiceleste (tras el Mundial dejará de jugar en la Selección), armó una gran jugada por la derecha y asistió a Álvarez, quien definió muy bien y puso el 1 a 0.
A los 43' Messi combinó con Alexis Mac Allister adentro del área y marcó de zurda el segundo tanto albiceleste y el tanto número 902 de su carrera.
En el complemento Fredrick Mwimanzi le hizo una falta a Thiago Almada en el área y Otamendi cambió el penal por gol.
Dominic Chanda ponía el cuarto para el campeón del mundo tras la jugada de Messi.
Barco cerraba la goleada albiceletes después del tacazo del ingresado Nicolás González.
La síntesis
Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.
Goles: PT 3' Álvarez (A) y 43' Messi (A). ST 5' Otamendi (A), de penal y 23' Chanda (Z), en contra.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).