La Selección Argentina, con un show de Messi, goleó a Zambia en su último partido en el país antes del Mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2039129320992498127&partner=&hide_thread=false GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ para el 1-0 de ARGENTINA ante Zambia.



El pase previo de #Paredes y la asistencia de #Messi...pic.twitter.com/0zUYMWLGZc — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 31, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicolimassosa/status/2039145028568719737&partner=&hide_thread=false #Deportes

ASÍ FUE EL GOL DE MESSI EN EL PARTIDO DE ARGENTINA VS ZAMBIA https://t.co/TyqXUTpw2C pic.twitter.com/mQubE8gDte — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) April 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2039144768832262580&partner=&hide_thread=false "Otamendi":

Por su gol en el partido de la Selección Argentina ante Zambia pic.twitter.com/y6H9lwk4ko — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2039147820402278753&partner=&hide_thread=false EL GOL EN CONTRA DE DOMINIC CHANDA.



ARGENTINA GOLEA 4-0 A ZAMBIA. pic.twitter.com/HALLedQAjM — JS (@juegosimple__) April 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2039156172599480707&partner=&hide_thread=false "Barco":

Porque convirtió un gol en el partido de la Selección Argentina contra Zambiapic.twitter.com/ap5OrtLv4S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 1, 2026

La Selección argentina venía de vencer 2-1 ante Mauritania en un flojo encuentro que también se jugó en el reducto de Boca.

Pero a los 3 minutos Leo Messi, que disputa su último partido en suelo argentino con la Albiceleste (tras el Mundial dejará de jugar en la Selección), armó una gran jugada por la derecha y asistió a Álvarez, quien definió muy bien y puso el 1 a 0.

A los 43' Messi combinó con Alexis Mac Allister adentro del área y marcó de zurda el segundo tanto albiceleste y el tanto número 902 de su carrera.

En el complemento Fredrick Mwimanzi le hizo una falta a Thiago Almada en el área y Otamendi cambió el penal por gol.

julian-alvarez-messi Julián Álvarez es felicitado por Leo Messi tras abrir el marcar el primer gol de la Selección argentina ante Zambia.

Dominic Chanda ponía el cuarto para el campeón del mundo tras la jugada de Messi.

Barco cerraba la goleada albiceletes después del tacazo del ingresado Nicolás González.

La síntesis

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.

Goles: PT 3' Álvarez (A) y 43' Messi (A). ST 5' Otamendi (A), de penal y 23' Chanda (Z), en contra.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).