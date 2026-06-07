Cuando el amor se desgasta en silencio: ¿realmente se puede hacer el duelo antes de separarse?

El cementerio del amor y la despedida invisible: ¿qué es el duelo en la pareja?

mujer, amor, duelo, corazón, despedida El amor se va desgastando, se vuelve costumbre, desconexión, silencio. Hasta que el duelo llega. Foto Instituto de terapia Sinews

¿Es posible procesar la ruptura antes de la separación formal? La realidad es que sí. De hecho, el desgaste suele manifestarse mucho antes de que llegue el momento de separarse. “A veces, el cementerio más grande del amor no es el día de la separación, sino la mesa de la cocina donde dos personas cenan en un silencio absoluto, o la cama que comparten pero cada quien mirando su celular”, explica Belén.

Es un distanciamiento que se genera por una desconexión a raíz de la cotidianidad y la convivencia. A nivel psicológico, este fenómeno tiene un nombre técnico y se debe a un proceso complejo. Según la licenciada, “el duelo anticipatorio es el proceso emocional de desapego, aceptación y elaboración de la pérdida de la pareja mientras el vínculo todavía existe formalmente”.

Esto significa que quien lo transita no sufre necesariamente por la "ruptura" en sí misma o por el impacto de la noticia, sino por un dolor más lento y silencioso: “Se llora por la muerte lenta de las expectativas, de los proyectos en común y de la complicidad”, asegura la psicóloga.

pareja, cama, desconexión, duelo, psicóloga La Lic. en psicología, Belén Riccio (Mat 3244), nos cuenta que implica realmente el duelo en la relación, cómo se forma y cómo termina. Foto: Canva

Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un enorme quiebre y no todos logran transitar este proceso afectivo con la madurez que requiere. Sostener esta situación de verdad implica un cierto nivel de adultez. Cualquiera puede simular una crisis, llorar el lunes, hacer el duelo hasta el miércoles y el fin de semana verse con la pareja. Pero hacerse cargo de la decisión de dejar a alguien hace que el desapego requiera mucha valentía. Sin embargo, siempre hay formas y formas de abordarlo.

Soltar duele, pero sostener lo insostenible duele más

Pasa en muchas relaciones que la chispa y el fuego del inicio terminan llenándose de dudas, desgaste y cansancio. Cuando la pareja es, además, el mejor amigo o amiga, se vuelve un tormento entender que quizás ya no funciona el romance, aunque sigan siendo excelentes padres, madres o compañeros.

En esos casos, la gente no sabe cómo salir de ahí. No sabe cómo irse sin lastimar. Pero la realidad es cruda: soltar duele, pero sostener lo insostenible duele mucho más. Entonces, ¿cómo es el proceso de desenamoramiento o desvinculación emocional dentro de una pareja? ¿En qué situación se encuentra la persona que quiere alejarse?

La licenciada Belén Riccio lo grafica de una manera muy visual para entender la mente de quien hace el duelo estando en la relación: “Es como ir apagando las luces de una casa, habitación por habitación, antes de mudarse. Cuando finalmente llega el día de firmar la separación o de decir 'hasta acá llegamos', el miembro de la pareja que hizo el duelo adentro ya está, en gran medida, en la etapa de aceptación”.