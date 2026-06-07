Cuando el amor se desgasta en silencio: ¿realmente se puede hacer el duelo antes de separarse?

El famoso "te dejo, ya hice el duelo en la relación" es una de las frases más escuchadas en las rupturas amorosas. Se trata de un momento en la vida que pocos desean atravesar o hacer vivir a otra persona, pero que resulta inevitable y hasta necesario en muchos casos, a pesar del dolor.
El paso del tiempo suele desgastar los vínculos hasta dejarlos como una piedra erosionada. Lo que un día estuvo lleno de detalles, regalos y cenas románticas, con los años puede transformarse en una rutina: se sufre con una cena en casa, en absoluto silencio, con la televisión de fondo para la incomodidad o con dolor de cabeza como excusa. Sin embargo, una cosa es creer en esa etapa del duelo y otra muy distinta es experimentarla en carne propia.
Cuando toca de cerca, todo se llena de dudas, justificaciones y replanteos. Para poder entender uno de los mayores misterios de la psicología, las relaciones y el amor, la licenciada Belén Riccio, psicóloga matriculada en la provincia de Mendoza, habló con Diario UNO sobre el proceso del duelo amoroso y cómo se transita esa "despedida" en silencio.
El cementerio del amor y la despedida invisible: ¿qué es el duelo en la pareja?
¿Es posible procesar la ruptura antes de la separación formal? La realidad es que sí. De hecho, el desgaste suele manifestarse mucho antes de que llegue el momento de separarse. “A veces, el cementerio más grande del amor no es el día de la separación, sino la mesa de la cocina donde dos personas cenan en un silencio absoluto, o la cama que comparten pero cada quien mirando su celular”, explica Belén.
Es un distanciamiento que se genera por una desconexión a raíz de la cotidianidad y la convivencia. A nivel psicológico, este fenómeno tiene un nombre técnico y se debe a un proceso complejo. Según la licenciada, “el duelo anticipatorio es el proceso emocional de desapego, aceptación y elaboración de la pérdida de la pareja mientras el vínculo todavía existe formalmente”.
Esto significa que quien lo transita no sufre necesariamente por la "ruptura" en sí misma o por el impacto de la noticia, sino por un dolor más lento y silencioso: “Se llora por la muerte lenta de las expectativas, de los proyectos en común y de la complicidad”, asegura la psicóloga.
Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un enorme quiebre y no todos logran transitar este proceso afectivo con la madurez que requiere. Sostener esta situación de verdad implica un cierto nivel de adultez. Cualquiera puede simular una crisis, llorar el lunes, hacer el duelo hasta el miércoles y el fin de semana verse con la pareja. Pero hacerse cargo de la decisión de dejar a alguien hace que el desapego requiera mucha valentía. Sin embargo, siempre hay formas y formas de abordarlo.
Soltar duele, pero sostener lo insostenible duele más
Pasa en muchas relaciones que la chispa y el fuego del inicio terminan llenándose de dudas, desgaste y cansancio. Cuando la pareja es, además, el mejor amigo o amiga, se vuelve un tormento entender que quizás ya no funciona el romance, aunque sigan siendo excelentes padres, madres o compañeros.
En esos casos, la gente no sabe cómo salir de ahí. No sabe cómo irse sin lastimar. Pero la realidad es cruda: soltar duele, pero sostener lo insostenible duele mucho más. Entonces, ¿cómo es el proceso de desenamoramiento o desvinculación emocional dentro de una pareja? ¿En qué situación se encuentra la persona que quiere alejarse?
La licenciada Belén Riccio lo grafica de una manera muy visual para entender la mente de quien hace el duelo estando en la relación: “Es como ir apagando las luces de una casa, habitación por habitación, antes de mudarse. Cuando finalmente llega el día de firmar la separación o de decir 'hasta acá llegamos', el miembro de la pareja que hizo el duelo adentro ya está, en gran medida, en la etapa de aceptación”.