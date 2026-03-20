El consejo de Gabriel Rolón sobre el duelo: ¿Por qué el dolor es la prueba final de cuánto amamos?

Es por eso que Gabriel Rolón dice: "Solo se duela aquello que se ha amado. El duelo es el intento de transformar una presencia torturante en un recuerdo que, al menos, nos saque una sonrisa."

Probablemente, esta frase resuena especialmente entre quienes han atravesado la pérdida de un ser querido, y pone palabras a una de las emociones más difíciles de procesar: el duelo.

Hablar de perder un ser querido, no siempre quiere decir su muerte explícita. Como mencionamos antes, se trata de la ausencia. De lo que perdimos y del lugar que perdimos con ese objeto que ya no está.

Embed - CAMESE on Instagram: " Solo duele aquello que fue amor. Gabriel Rolón nos recuerda que nadie hace duelo por quien no amó. Cuando alguien llega a nuestra vida, no solo existe en el mundo real: también empieza a vivir dentro nuestro. En los recuerdos, en su voz, en su mirada, en la forma en que pensaba y sentía. Amamos entonces en 2 planos: A la persona que está, y a la persona que construimos en nuestro interior. Cuando esa persona parte —por una despedida, por la muerte, por la distancia—, la presencia externa ya no está. Pero la interna permanece. Y todo el amor que antes iba hacia afuera, ahora busca dónde quedarse. Por eso duele. Por eso se piensa tanto en quien ya no está. Porque ese amor no desaparece: cambia de lugar. El duelo es ese trabajo silencioso y profundo de transformar esa presencia que duele, en un recuerdo que acompaña. No se trata de olvidar, sino de aprender a alojar al otro de una manera distinta. Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio" View this post on Instagram "Solo se duela aquello que se ha amado. El duelo es el intento de transformar una presencia torturante en un recuerdo que, al menos, nos saque una sonrisa."

Esto suele ocurrir con las separaciones de pareja. Cuando alguien deja de estar a nuestro lado, de acompañarnos, de preocuparse sobre nosotros, ahí deja un espacio, un hueco que indefectiblemente genera un dolor, un duelo.

Por eso, muchas veces solo se siente un duelo profundo por aquello que tuvo un lugar central en nuestra vida. Hay que llorar, sufrir y patalear, pero el recuerdo constante impide seguir viviendo y es necesario convertirlo en una memoria que nos acompañe sin desgastar.

Después de vivir el duelo, la memoria de la pérdida genera un sentimiento agridulce, un malestar sin raíz, pero eso es lo que permite recordar con cierto cariño los momentos buenos para ir aceptando la nueva realidad.

Con este consejo de Gabriel Rolón se trata de cambiar el lugar de la persona o cosa perdida, aceptando que la ausencia física es definitiva, pero que su influencia permanece en el propio ser por cuanto lo amamos. Y ese amor da pie a cargarlo y aceptar desde la forma en que amamos, su pérdida.