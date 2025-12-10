Messi Cup: River Plate lo ganaba en el debut pero Barcelona se lo empató cerca del final

En el debut de River en la promocionada Messi Cup, torneo juvenil para futbolistas Sub 16, el Millonario igualó por 2 a 2 con el Barcelona de España en el partido disputado este martes por la noche, en el Chase Stadium de Miami.
La Messi Cup es en un torneo juvenil promocionado por el capitán de la Selección argentina, y en el estreno de River Plate anotaron los delantero Bruno Cabral y Joaquín Amor. Para el Barça convirtieron el extremo Ruslan Mba y el lateral Ahmed Abarkane, en el último minuto reglamentario.
En este certamen, participan los equipos argentinos River y Newell´s, junto al anfitrión Inter Miami; y los europeos Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter, y Chelsea. Los partidos tienen una duración de 80 minutos.
Por el Grupo A, el otro argentino, Newell's, Old Boys de Rosario, cayó 3 a 0 ante el Inter Miami
Con la igualdad, el Millonario y el equipo catalán quedaron en el tercer y segundo escalón del grupo B, con un punto cada uno, respectivamente. Este miércoles, a las 18 (hora argentina), River juega con el Manchester City, que en esta jornada goleó 3 a 0 a Inter de Milán. Televisan ESPN 2 y Disney+ Premium.
El partido contó con la atenta mirada del propio Messi y su compañero Luis Suárez, con quien también compartió frente de ataque en el Culé, desde uno de los palcos.
El primer gol de la noche llegó a los 34 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Ruslan Mba recibió por el costado izquierdo del área, encaró y sacó un remate cruzado, que entró cerca del palo.
A los 15 minutos del segundo tiempo, una falta dentro del área generó un penal en favor del equipo de la banda roja, que el atacante Bruno Cabral cambió por gol, con un derechazo cruzado, a media altura.
River se puso en ventaja solo tres minutos después, mediante un buen centro bajo desde la izquierda del lateral Cristian Gómez, que permitió que Joaquín Amor anticipe al primer palo y marque el 2-1, aunque, a los 40 minutos del segundo tiempo, el defensor Ahmed Abarkane aprovechó un rebote en el área y sentenció la igualdad.