Messi Cup: River Plate lo ganaba en el debut pero Barcelona se lo empató cerca del final

Por el Grupo A, el otro argentino, Newell's, Old Boys de Rosario, cayó 3 a 0 ante el Inter Miami

"VENIMOS CON EL OBJETIVO DE SALIR CAMPEÓN." Felipe Agustín López, el 10 de River y MVP del 2-2 ante Barcelona, habló tras el encuentro en la Messi Cup.



La #MessiCup en #DisneyPlus Plan Premium

Igualdad para River y tercer puesto en el Grupo B de la Messi Cup

Con la igualdad, el Millonario y el equipo catalán quedaron en el tercer y segundo escalón del grupo B, con un punto cada uno, respectivamente. Este miércoles, a las 18 (hora argentina), River juega con el Manchester City, que en esta jornada goleó 3 a 0 a Inter de Milán. Televisan ESPN 2 y Disney+ Premium.

El partido contó con la atenta mirada del propio Messi y su compañero Luis Suárez, con quien también compartió frente de ataque en el Culé, desde uno de los palcos.

Bruno Cabral puso el empate para River ante Barcelona durante el debut de la Messi Cup



Bruno Cabral puso el empate para River ante Barcelona durante el debut de la Messi Cup pic.twitter.com/QRHX3bB4jh — Juveniles River (@ph_iobitler) December 10, 2025

El primer gol de la noche llegó a los 34 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Ruslan Mba recibió por el costado izquierdo del área, encaró y sacó un remate cruzado, que entró cerca del palo.

A los 15 minutos del segundo tiempo, una falta dentro del área generó un penal en favor del equipo de la banda roja, que el atacante Bruno Cabral cambió por gol, con un derechazo cruzado, a media altura.

Gol de Joaquín Amor para que River supere 2-1 a Barcelona por la Messi Cup.

River se puso en ventaja solo tres minutos después, mediante un buen centro bajo desde la izquierda del lateral Cristian Gómez, que permitió que Joaquín Amor anticipe al primer palo y marque el 2-1, aunque, a los 40 minutos del segundo tiempo, el defensor Ahmed Abarkane aprovechó un rebote en el área y sentenció la igualdad.