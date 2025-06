Como consecuencia de su yerro, el experimentado futbolista de la Selección de España ha vivido un verdadero calvario debido a la enorme cantidad de amenazas que le han llegado a él y al resto de su familia. Sobre esta situación habló en su entrevista con Movistar Plus +.

La palabra de Álvaro Morata tras su yerro con la Selección de España

Para comenzar, Morata intentó quitarle dramatismo a lo vivido en los últimos días: “No es una situación nueva. No pienso quedarme en la cama y pasarlo mal por algo que es normal en la vida. He vuelto a fallar”.

“Yo intento dar todo siempre y muchas veces no funciona. Me martirizo, lo paso mal, pero no puedo dejar de vivir. No todo en la vida es fútbol. Muchas veces me imagino la carrera del penalti. Son diez segundos con una diferencia muy grande, de estar celebrando en el córner o estar derrotado. No puedo hacer nada. Me tocaba tirar ese penalti, lo afronté con decisión y estoy orgulloso de haberlo hecho”, sumó.

Tras confesar que en etapas anteriores de su vida se hubiese escondido en su casa, el jugador de la Selección de España reveló: "Ayer fui con mi mujer al supermercado. Esto sigue”.

Morata habló sobre la importancia de la salud mental

Morata, quien convirtió 37 goles en 86 partidos con la Selección de España, se refirió a la importancia de la salud mental: “Yo lo tenía todo, una mujer e hijos maravillosos, la casa que quiero y el coche que quiero... Y de repente se cae todo de golpe".

"No sabes qué hacer, cómo reaccionar. La depresión es un tema más profundo, pero ataques de pánico o de ansiedad tienen ocho de cada diez jóvenes. No pasa nada por reconocerlo, no eres débil. Necesitas una persona que te ayude”, sentenció.