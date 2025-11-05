Maximiliano Amarfil, expulsado en Independiente Rivadavia: las faltas que lo condenaron

Luego del gol de Arce, a los nueve minutos del primer tiempo, la Lepra recibió una pésima noticia: promediando los 40', Maximiliano Amarfil cometió una falta sobre López Muñoz y el resultado fue la tarjeta roja por doble amonestación.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-argentinos juniors Independiente Rivadavia se quedó con un hombre menos en la final de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos Diario UNO.