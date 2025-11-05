Maximiliano Amarfil, expulsado en Independiente Rivadavia: las faltas que lo condenaron

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia sufrió la expulsión de Maximiliano Amarfil en la final de la Copa Argentina. La jugada de la roja, en la nota
Luego del gol de Arce, a los nueve minutos del primer tiempo, la Lepra recibió una pésima noticia: promediando los 40', Maximiliano Amarfil cometió una falta sobre López Muñoz y el resultado fue la tarjeta roja por doble amonestación.