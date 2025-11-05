Inicio Ovación Fútbol Maximiliano Amarfil
Copa Argentina

Maximiliano Amarfil, expulsado en Independiente Rivadavia: las faltas que lo condenaron

Independiente Rivadavia sufrió la expulsión de Maximiliano Amarfil en la final de la Copa Argentina. La jugada de la roja, en la nota

Por UNO
Maximiliano Amarfil se fue a las duchas antes de tiempo.

Maximiliano Amarfil se fue a las duchas antes de tiempo.

Independiente Rivadavia enfrenta a Argentinos Juniors en un partido histórico. En el Estadio Monumental Presidente Perón, cancha de Instituto de Córdoba, el conjunto de Alfredo Berti busca coronarse con la Copa Argentina.

Luego del gol de Arce, a los nueve minutos del primer tiempo, la Lepra recibió una pésima noticia: promediando los 40', Maximiliano Amarfil cometió una falta sobre López Muñoz y el resultado fue la tarjeta roja por doble amonestación.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-argentinos juniors
Independiente Rivadavia se qued&oacute; con un hombre menos en la final de la Copa Argentina. Foto: Nicol&aacute;s R&iacute;os Diario UNO.

Independiente Rivadavia se quedó con un hombre menos en la final de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos Diario UNO.

Maximiliano Amarfil, expulsado en Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1986237374519501167&partner=&hide_thread=false

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas