Martín Palermo, tras frustrarse su regreso al fútbol argentino: "Macri no te paga ni un café"

Después de su frustrado regreso al fútbol argentino, Martín Palermo rompió el silencio y reconoció haber estado a un paso de ser el DT de San Lorenzo.
Después de su frustrado regreso al fútbol argentino, Martín Palermo rompió el silencio y reconoció haber estado a un paso de ser el DT de San Lorenzo.
Después de su frustrado regreso al fútbol argentino, Martín Palermo rompió el silencio y reconoció haber estado a un paso de ser el DT de San Lorenzo.
"Yo tenía entendido que en unos días estaba entrenando con San Lorenzo", dijo el ex goleador de Estudiantes, Boca y la Selección argentina antes de revelar una intimidad: "Estaba en el sorteo de la Sudamericana y analizaba los rivales, pero lamentablemente no se dio, era algo que deseaba y por distintas circunstancias no se dio".
En medio de las negociaciones que mantuvo con la dirigencia azulgrana hubo una versión de que Mauricio Macri pagaría parte de su contrato y el Titán la rechazó nm: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba pagar el sueldo. Cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Yo tengo una amistad pero después todo lo demás es ajeno".
Martín Palermo también tuvo ofertas de otros clubes, como Gimnasia y Esgrima, pero por ahora no volverá a dirigir en el fútbol argentino donde su último club fue Platense, en 2023.
Antes había dirigido en el país a Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi, además de haber tenido experiencias en Chile (Unión Española y Curicó Unido), México (Pachuca), Paraguay (Olimpia) y Brasil (Fortaleza).
Platense en la Copa Libertadores: "Para el club es algo histórico. Me habían invitado pero soy un poco reacio de ir a la canchas, porque no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan.
El cariño de la gente: "Con el tiempo uno disfruta más el cariño de la gente. Es lindo seguir viviéndolo. El otro día fui a ver el recital de Soda, me enfocaron y la gente empezó a corear mi nombre.
Jugar con Messi y Maradona: Los amiguitos de mi hijo me preguntan por los goles, por cómo es jugar con Messi y Maradona..."