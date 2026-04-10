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Martín Palermo, tras frustrarse su regreso al fútbol argentino: "Macri no te paga ni un café"

Después de su frustrado regreso al fútbol argentino, Martín Palermo rompió el silencio y reconoció haber estado a un paso de ser el DT de San Lorenzo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Palermo no dirige en el país desde 2023.

Palermo no dirige en el país desde 2023.

Después de su frustrado regreso al fútbol argentino, Martín Palermo rompió el silencio y reconoció haber estado a un paso de ser el DT de San Lorenzo.

"Yo tenía entendido que en unos días estaba entrenando con San Lorenzo", dijo el ex goleador de Estudiantes, Boca y la Selección argentina antes de revelar una intimidad: "Estaba en el sorteo de la Sudamericana y analizaba los rivales, pero lamentablemente no se dio, era algo que deseaba y por distintas circunstancias no se dio".

Martín Palermo

En medio de las negociaciones que mantuvo con la dirigencia azulgrana hubo una versión de que Mauricio Macri pagaría parte de su contrato y el Titán la rechazó nm: "Macri no te paga ni un café y decían que me iba pagar el sueldo. Cuando meten la política se empieza a desvirtuar todo. Yo tengo una amistad pero después todo lo demás es ajeno".

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Martín Palermo también tuvo ofertas de otros clubes, como Gimnasia y Esgrima, pero por ahora no volverá a dirigir en el fútbol argentino donde su último club fue Platense, en 2023.

Antes había dirigido en el país a Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi, además de haber tenido experiencias en Chile (Unión Española y Curicó Unido), México (Pachuca), Paraguay (Olimpia) y Brasil (Fortaleza).

Cortitas de Palermo en DSports Radio

Platense en la Copa Libertadores: "Para el club es algo histórico. Me habían invitado pero soy un poco reacio de ir a la canchas, porque no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan.

El cariño de la gente: "Con el tiempo uno disfruta más el cariño de la gente. Es lindo seguir viviéndolo. El otro día fui a ver el recital de Soda, me enfocaron y la gente empezó a corear mi nombre.

Jugar con Messi y Maradona: Los amiguitos de mi hijo me preguntan por los goles, por cómo es jugar con Messi y Maradona..."

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