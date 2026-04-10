Martín Palermo, tras frustrarse su regreso al fútbol argentino: "Macri no te paga ni un café"

Embed PALERMO SOBRE SU NO LLEGADA A SAN LORENZO



El histórico delantero y entrenador habló sobre los rumores que vinculaban su llegada al Ciclón con Mauricio Macri



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Martín Palermo también tuvo ofertas de otros clubes, como Gimnasia y Esgrima, pero por ahora no volverá a dirigir en el fútbol argentino donde su último club fue Platense, en 2023.

Antes había dirigido en el país a Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi, además de haber tenido experiencias en Chile (Unión Española y Curicó Unido), México (Pachuca), Paraguay (Olimpia) y Brasil (Fortaleza).

Cortitas de Palermo en DSports Radio

Platense en la Copa Libertadores: "Para el club es algo histórico. Me habían invitado pero soy un poco reacio de ir a la canchas, porque no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan.

El cariño de la gente: "Con el tiempo uno disfruta más el cariño de la gente. Es lindo seguir viviéndolo. El otro día fui a ver el recital de Soda, me enfocaron y la gente empezó a corear mi nombre.

Jugar con Messi y Maradona: Los amiguitos de mi hijo me preguntan por los goles, por cómo es jugar con Messi y Maradona..."