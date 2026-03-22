Manchester City es campeón de la Carabao Cup y Pep Guardiola sumó otro título a su palmarés

Manchester City venció al Arsenal, se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa, más conocida como Carabao Cup, y su DT Pep Guardiola agregó una nueva conquista a su notable palmarés.
Manchester City venció al Arsenal, se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa y su DT Pep Guardiola agregó una nueva conquista a su notable palmarés.
Manchester City venció al Arsenal, se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa, más conocida como Carabao Cup, y su DT Pep Guardiola agregó una nueva conquista a su notable palmarés.
En Wembley, Nico O'Reilly marcó los dos goles en la victoria 2 a 0 de los Citizens y Guardiola se convirtió en el entrenador más ganador la historia del certamen con 5 conquistas.
Eliminado de la Champions League, para el City la consagración sirve de incentivo para afrontar el cierre de la Premier League en la que está a 9 puntos del Arsenal, pero con un partido pendiente. Además, los dos finalistas de este domingo siguen en carrera en la FA Cup.
Para el Manchester City fue su título número 40 en el fútbol inglés a lo que hay que sumar 4 conquistas internacionales, además fue su 9na Copa de la Liga (ganó en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2026) y quedó a solo una del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.
Con la Carabao Cup de este domingo Pep Guardiola llegó a 19 campeonatos desde su arribo a Inglaterra y a 40 en su carrera profesional.
Barcelona (14)
Bayern Múnich (7)
Manchester City (19)