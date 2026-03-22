Manchester City es campeón de la Carabao Cup y Pep Guardiola sumó otro título a su palmarés

En Wembley, Nico O'Reilly marcó los dos goles en la victoria 2 a 0 de los Citizens y Guardiola se convirtió en el entrenador más ganador la historia del certamen con 5 conquistas.

guardiola 1 Pep Guardiola llegó a 40 títulos como DT.

Eliminado de la Champions League, para el City la consagración sirve de incentivo para afrontar el cierre de la Premier League en la que está a 9 puntos del Arsenal, pero con un partido pendiente. Además, los dos finalistas de este domingo siguen en carrera en la FA Cup.