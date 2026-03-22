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Copa de la Liga inglesa

Manchester City es campeón de la Carabao Cup y Pep Guardiola sumó otro título a su palmarés

Manchester City venció al Arsenal, se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa y su DT Pep Guardiola agregó una nueva conquista a su notable palmarés.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El City es otra vez campeón.

El City es otra vez campeón.

Manchester City venció al Arsenal, se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa, más conocida como Carabao Cup, y su DT Pep Guardiola agregó una nueva conquista a su notable palmarés.

En Wembley, Nico O'Reilly marcó los dos goles en la victoria 2 a 0 de los Citizens y Guardiola se convirtió en el entrenador más ganador la historia del certamen con 5 conquistas.

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Pep Guardiola llegó a 40 títulos como DT.

Pep Guardiola llegó a 40 títulos como DT.

Eliminado de la Champions League, para el City la consagración sirve de incentivo para afrontar el cierre de la Premier League en la que está a 9 puntos del Arsenal, pero con un partido pendiente. Además, los dos finalistas de este domingo siguen en carrera en la FA Cup.

Para el Manchester City fue su título número 40 en el fútbol inglés a lo que hay que sumar 4 conquistas internacionales, además fue su 9na Copa de la Liga (ganó en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2026) y quedó a solo una del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.

Embed - DOBLETE DE O'REILLY EN 4 MINUTOS Y EL CITY DE PEP GRITÓ CAMPEÓN | Arsenal 0-2 M. City | RESUMEN

Pep Guardiola sumó una nueva estrella a su enorme palmarés como DT

Con la Carabao Cup de este domingo Pep Guardiola llegó a 19 campeonatos desde su arribo a Inglaterra y a 40 en su carrera profesional.

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